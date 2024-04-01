1 апреля будет не до смеха: Новосибирск заполонят мокрые киски

В понедельник в Новосибирске ожидается дождь

1 апреля в Новосибирске днем пройдет дождь. Ночью выпадет снег. На дорогах возможно образование снежной каши и гололедицы. Важно соблюдать меры безопасности, чтобы не получить травму, напоминает «Западно-Сибирская УГМС».