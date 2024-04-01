1 апреля будет не до смеха: Новосибирск заполонят мокрые киски

Posted Сегодня, 02:05
Published Сегодня, 02:05
Modified Сегодня, 02:13
Updated Сегодня, 02:13
Какой будет погода в Новосибирске 1 апреля?
В понедельник в Новосибирске ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до +3…+5 градусов, пройдет дождь. Ночью столбики термометров опустятся до -4…-6 градусов, не исключено выпадение снега. Прогнозируется ухудшение дорожной обстановки: гололедица, снежная каша.
Какой будет погода в Новосибирской области?
1 апреля жителям региона придется быть внимательными. Днем ожидается значительный рост температуры — до +7, ночью же столбики термометров резко опустятся до отметки -11, пройдет мокрый снег.
Из-за резких перепадов атмосферного давления метеозависимые люди могут почувствовать недомогание.