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Posted Сегодня, 02:05

Published Сегодня, 02:05

Modified Сегодня, 02:13

Updated Сегодня, 02:13

Лужа в городе

1 апреля будет не до смеха: Новосибирск заполонят мокрые киски

1 апреля 2024, 02:05
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Лужа в городе

В понедельник в Новосибирске ожидается дождь

1 апреля в Новосибирске днем пройдет дождь. Ночью выпадет снег. На дорогах возможно образование снежной каши и гололедицы. Важно соблюдать меры безопасности, чтобы не получить травму, напоминает «Западно-Сибирская УГМС».

Какой будет погода в Новосибирске 1 апреля?

В понедельник в Новосибирске ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до +3…+5 градусов, пройдет дождь. Ночью столбики термометров опустятся до -4…-6 градусов, не исключено выпадение снега. Прогнозируется ухудшение дорожной обстановки: гололедица, снежная каша.

Какой будет погода в Новосибирской области?

1 апреля жителям региона придется быть внимательными. Днем ожидается значительный рост температуры — до +7, ночью же столбики термометров резко опустятся до отметки -11, пройдет мокрый снег.

Из-за резких перепадов атмосферного давления метеозависимые люди могут почувствовать недомогание.

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