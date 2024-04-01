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80 тысячам новосибирцев поднимут пенсию в апреле-2024

80 тысячам новосибирцев поднимут пенсию в апреле-2024

1 апреля 2024, 02:26
Фото: 1MI
Индексация затронет ряд категорий граждан, среди которых пенсионеры по возрасту, люди с инвалидностью, федеральные льготники.

С 1 апреля социальные пенсии в Новосибирской области проиндексировали на 7,5%. Индексация затронула больше 80 тысяч жителей региона, сообщает пресс-служба Социального фонда РФ по НСО.

В фонде напомнили, что социальную пенсию назначают тем гражданам, у кого не хватает стажа для начисления страховой пенсии. Также социальные пенсии выплачивают инвалидам и по потере кормильца.

Социальные пенсии индексируют автоматически, подавать заявление не нужно.

Ранее Atas.info сообщал, кому и на сколько проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля 2024 года. Список довольно широк.

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии. Кому и на сколько будут платить больше?
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#Экономика#Новосибирск#Алёна Рогонова
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