80 тысячам новосибирцев поднимут пенсию в апреле-2024

Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
С 1 апреля социальные пенсии в Новосибирской области проиндексировали на 7,5%. Индексация затронула больше 80 тысяч жителей региона, сообщает пресс-служба Социального фонда РФ по НСО.
В фонде напомнили, что социальную пенсию назначают тем гражданам, у кого не хватает стажа для начисления страховой пенсии. Также социальные пенсии выплачивают инвалидам и по потере кормильца.
Социальные пенсии индексируют автоматически, подавать заявление не нужно.
Ранее Atas.info сообщал, кому и на сколько проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля 2024 года. Список довольно широк.