«Чистый, честный, местный»: кандидат в мэры Новосибирска выпустил клип о выборах

Один из кандидатов на пост мэра Новосибирска — Вячеслав Ачигечев — выпустил песню и клип на нее в честь грядущего события. На видео кандидат рассказывает о себе, признает, что в «городе на букву „Н“ намотал на хвост проблем», танцует на улицах и гневно смахивает документы с рабочего стола.