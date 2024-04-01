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Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

Музыкант Вячеслав Ачигечев заявил свою кандидатуру на пост мэра Новосибирска как директор ООО «Сибирский Стиль»

«Чистый, честный, местный»: кандидат в мэры Новосибирска выпустил клип о выборах

1 апреля 2024, 04:26
Фото: кадр из видео Вячеслава Ачигечева
Музыкант Вячеслав Ачигечев заявил свою кандидатуру на пост мэра Новосибирска как директор ООО «Сибирский Стиль»

Кандидат в мэры Новосибирска выпустил клип о выборах

На видео кандидат гуляет по Новосибирску, разбрасывает бумаги со стола и всячески убеждает, что он тот самый.

Один из кандидатов на пост мэра Новосибирска — Вячеслав Ачигечев — выпустил песню и клип на нее в честь грядущего события. На видео кандидат рассказывает о себе, признает, что в «городе на букву „Н“ намотал на хвост проблем», танцует на улицах и гневно смахивает документы с рабочего стола.

«Кто же тот герой? Уже заждалось кресло. Чистый, честный, местный. Все мечты и цели воплотит железно. И пускай пока его имя не известно. Жду и верю в чудо, и в себя, естественно», — поет Ачигечев на видео на фоне улиц Новосибирска.

«Прошелся» рэпер и по бывшему мэру Анатолию Локтю:

«Близок Локоток, только укусить не смог. Повредил колено и закончил длинный срок».

Предлагаем оценить творение кандидата полностью.

Видео: vk.com/ Ленинский район | Новосибирск

Музыкант Вячеслав Ачигечев заявил свою кандидатуру на пост мэра Новосибирска как директор ООО «Сибирский Стиль». Возглавляет лейбл AKTRU.

21 кандидат подал заявку на конкурс на пост мэра Новосибирска. Прием заявок завершен
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