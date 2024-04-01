«Чистый, честный, местный»: кандидат в мэры Новосибирска выпустил клип о выборах

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Один из кандидатов на пост мэра Новосибирска — Вячеслав Ачигечев — выпустил песню и клип на нее в честь грядущего события. На видео кандидат рассказывает о себе, признает, что в «городе на букву „Н“ намотал на хвост проблем», танцует на улицах и гневно смахивает документы с рабочего стола.
«Кто же тот герой? Уже заждалось кресло. Чистый, честный, местный. Все мечты и цели воплотит железно. И пускай пока его имя не известно. Жду и верю в чудо, и в себя, естественно», — поет Ачигечев на видео на фоне улиц Новосибирска.
«Прошелся» рэпер и по бывшему мэру Анатолию Локтю:
«Близок Локоток, только укусить не смог. Повредил колено и закончил длинный срок».
Предлагаем оценить творение кандидата полностью.
Музыкант Вячеслав Ачигечев заявил свою кандидатуру на пост мэра Новосибирска как директор ООО «Сибирский Стиль». Возглавляет лейбл AKTRU.