«Чистый разврат»: родители новосибирских пловцов возмутились откровенной рекламой

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Родителей возмутила реклама сайта Twingle, который предлагает интимные услуги и содержит эротический контент. Среди предлагаемых развлечений — групповой секс, в котором могут принять участие разнополые партнеры. По мнению взрослых, это может оказать негативное влияние на психику детей.
В прошлые выходные в Новосибирске прошёл очередной этап всероссийских соревнований по плаванию, в которых принимали участие несовершеннолетние спортсмены. Родителей возмутила реклама сайта, где познакомиться могут люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а также предлагаются групповые варианты встреч.
«Они же несовершеннолетние! Психика неустойчивая совершенно. Прочитают билборд и узнают много нового. Вот у меня дочка постоянно в интернете сидит. Возьмет и наберет», — рассказала одна из матерей Светлана Сиб.фм.
При этом на сайте можно пройти регистрацию, просто подменив возраст. Со многими услугами можно ознакомиться и без необходимости регистрироваться на сайте.
Кроме того, родителей возмущает, что за соревнования приходится отдавать большие деньги — за несколько дистанций просят 3 тысячи рублей. Всю информацию о сайте новосибирцы уже отправили в прокуратуру.