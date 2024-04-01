«Чистый разврат»: родители новосибирских пловцов возмутились откровенной рекламой

В Новосибирске родители жалуются на рекламу откровенного сайта

В Новосибирске с 30 по 31 марта прошел региональный этап всероссийских соревнований по плаванию. В нем приняли участие и дети в возрасте до 14 лет. Однако их родители возмутились рекламе откровенного сайта знакомств, который является спонсором мероприятия.