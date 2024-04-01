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Родителей возмутила реклама откровенного секса

«Чистый разврат»: родители новосибирских пловцов возмутились откровенной рекламой

1 апреля 2024, 13:00
Фото: 1MI
Родителей возмутила реклама откровенного секса

В Новосибирске родители жалуются на рекламу откровенного сайта

В Новосибирске с 30 по 31 марта прошел региональный этап всероссийских соревнований по плаванию. В нем приняли участие и дети в возрасте до 14 лет. Однако их родители возмутились рекламе откровенного сайта знакомств, который является спонсором мероприятия.

Родителей возмутила реклама сайта Twingle, который предлагает интимные услуги и содержит эротический контент. Среди предлагаемых развлечений — групповой секс, в котором могут принять участие разнополые партнеры. По мнению взрослых, это может оказать негативное влияние на психику детей.

В прошлые выходные в Новосибирске прошёл очередной этап всероссийских соревнований по плаванию, в которых принимали участие несовершеннолетние спортсмены. Родителей возмутила реклама сайта, где познакомиться могут люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а также предлагаются групповые варианты встреч.

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«Они же несовершеннолетние! Психика неустойчивая совершенно. Прочитают билборд и узнают много нового. Вот у меня дочка постоянно в интернете сидит. Возьмет и наберет», — рассказала одна из матерей Светлана Сиб.фм.

При этом на сайте можно пройти регистрацию, просто подменив возраст. Со многими услугами можно ознакомиться и без необходимости регистрироваться на сайте.

Кроме того, родителей возмущает, что за соревнования приходится отдавать большие деньги — за несколько дистанций просят 3 тысячи рублей. Всю информацию о сайте новосибирцы уже отправили в прокуратуру.

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