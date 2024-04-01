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Published Сегодня, 06:13

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Павел Чернявский получит 4 млн рублей за моральный вред и незаконное уголовное преследование

Экс-банкир отсудил у государства 4 млн. Ранее ему возместили 24 млн за адвокатов

1 апреля 2024, 06:13
Фото: 1MI
Павел Чернявский получит 4 млн рублей за моральный вред и незаконное уголовное преследование

В Новосибирске экс-банкир отсудил у государства еще 4 млн

Павел Чернявский получит 4 млн рублей за моральный вред и незаконное уголовное преследование. До этого он отсудил у государства в лице Минфина 24 млн рублей в качестве компенсации трат на адвокатов и реабилитацию.

В Новосибирске бывший руководитель банка «Пушкино» Павел Чернявский получит компенсацию в размере 4 миллиона рублей от Минфина России за моральный вред и незаконное уголовное преследование. Такое решение принял Октябрьский районный суд 28 марта, иск был удовлетворен частично. Об этом сообщает пресс-служба Управления судебного департамента в Новосибирской области 1 апреля.

Предварительно Павел Чернявский уже выиграл у государства через Минфин 24 миллиона рублей на компенсацию расходов на адвокатов и реабилитацию.

В Новосибирске бывший банкир отсудил у государства 24,5 млн рублей
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В 2017 году Чернявского задержали по делу в выдаче невозвратного кредита на 250 млн рублей. По версии стороны обвинения, в 2011 и 2012 годах финансист участвовал в выдаче кредитов компании «Инвестстрой».

Его оправдали и освободили в 2021 году — на тот момент он провел три года в СИЗО и еще год — под домашним арестом.

Позже прокуратура извинилась перед Чернявским. Европейский суд по правам человека выявил нарушение в длительности содержания банкира в СИЗО.

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