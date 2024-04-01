Экс-банкир отсудил у государства 4 млн. Ранее ему возместили 24 млн за адвокатов

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
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Updated Сегодня, 06:15
В Новосибирске бывший руководитель банка «Пушкино» Павел Чернявский получит компенсацию в размере 4 миллиона рублей от Минфина России за моральный вред и незаконное уголовное преследование. Такое решение принял Октябрьский районный суд 28 марта, иск был удовлетворен частично. Об этом сообщает пресс-служба Управления судебного департамента в Новосибирской области 1 апреля.
Предварительно Павел Чернявский уже выиграл у государства через Минфин 24 миллиона рублей на компенсацию расходов на адвокатов и реабилитацию.
В 2017 году Чернявского задержали по делу в выдаче невозвратного кредита на 250 млн рублей. По версии стороны обвинения, в 2011 и 2012 годах финансист участвовал в выдаче кредитов компании «Инвестстрой».
Его оправдали и освободили в 2021 году — на тот момент он провел три года в СИЗО и еще год — под домашним арестом.
Позже прокуратура извинилась перед Чернявским. Европейский суд по правам человека выявил нарушение в длительности содержания банкира в СИЗО.