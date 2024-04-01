Элитные ЖК и дизайнерский стиль: топ самых дорогих однокомнатных квартир Новосибирска

В ЖК Richmond Residence, пожалуй, можно найти самое дорогое жилье. Дома объединены с бизнес-центром. Во дворе есть английский сад с елями из австрийских питомников, сухой музыкальный фонтан, игровые пространства для детей. Также в домах работает круглосуточный 5-ти звездочный консьерж-сервис с выстроенной логистикой: резидентам предлагают VIP-обслуживание и полную конфиденциальность. Также у дома есть собственное мобильное приложение.