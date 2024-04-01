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Какая квартира самая дорогая

Элитные ЖК и дизайнерский стиль: топ самых дорогих однокомнатных квартир Новосибирска

1 апреля 2024, 01:01
Фото: 1MI
Какая квартира самая дорогая
В Новосибирске можно найти квартиры на любой вкус: от самых дешевых студий до самых элитных квартир в премиальных жилищных комплексах. Atas.info нашел самые дорогие однушки в городе.

Квартира с английским садом во дворе

В ЖК Richmond Residence, пожалуй, можно найти самое дорогое жилье. Дома объединены с бизнес-центром. Во дворе есть английский сад с елями из австрийских питомников, сухой музыкальный фонтан, игровые пространства для детей. Также в домах работает круглосуточный 5-ти звездочный консьерж-сервис с выстроенной логистикой: резидентам предлагают VIP-обслуживание и полную конфиденциальность. Также у дома есть собственное мобильное приложение.

Цена — 29 800 000 рублей.

В ЖК можно найти самую дорогую квартируВ ЖК можно найти самую дорогую квартиру
В ЖК можно найти самую дорогую квартиру
Фото: novosibirsk.n1.ru

Квартира в современном доме

В ЖК «Тихомиров» продаются одни из самых дорогих квартир. Например, в Октябрьском районе купить однушку выйдет почти в 30 млн рублей. Элитная жилплощадь продается в современном доме, где хорошо развита инфраструктура: спортзал, детские площадки, магазины.

Цена — 28 723 000 рублей.

Квартира в этом ЖК стоит недешевоКвартира в этом ЖК стоит недешево
Квартира в этом ЖК стоит недешево
Фото: novosibirsk.n1.ru

Квартира в элитном ЖК

В ЖК Richmond Residence рядом с метро «Октябрьская» новая однокомнатная квартира продается почти за 20 млн рублей. Премиальная резиденция расположена в деловом центре. Сам дом отличается своей изысканной архитектурой. На территории есть собственный двор-парк.
Окна квартиры выходят на вторую башню ЖК «Ричмонд» и на дворовую территорию.

 

Цена — 19 000 000 рублей.

Квартира продается в роскошном ЖККвартира продается в роскошном ЖК
Квартира продается в роскошном ЖК
Фото: novosibirsk.n1.ru

Квартира с современным ремонтом

В Советском районе продается однушка почти за 20 млн рублей. Этот дом построили в 2010 году, поэтому продаваемая квартира — вторичка. Там уже сделан ремонт в современном стиле. Во дворе есть детская площадка, а в шаговой доступности находятся магазины, школа и медцентры.

Цена — 18 000 000 рублей.

Квартира — вторичкаКвартира — вторичка
Квартира — вторичка
Фото: novosibirsk.n1.ru

Квартира с дизайнерским ремонтом и мебелью

В микрорайоне Каменский выставили на продажу квартиру с уже готовым ремонтом и мебелью. Атмосферу придает хорошо продуманное освещение. Дом располагается в центре города. На территории есть детские и спортивные площадки, велодорожки, отдельная зона для выгула собак. Двор закрыт для посторонних. Рядом есть детские сады, школы, больницы, парк.

Цена — 15 600 000 рублей.

Дом расположен в удобном местеДом расположен в удобном месте
Дом расположен в удобном месте
Фото: novosibirsk.n1.ru
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