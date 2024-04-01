Элитные ЖК и дизайнерский стиль: топ самых дорогих однокомнатных квартир Новосибирска

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В ЖК Richmond Residence, пожалуй, можно найти самое дорогое жилье. Дома объединены с бизнес-центром. Во дворе есть английский сад с елями из австрийских питомников, сухой музыкальный фонтан, игровые пространства для детей. Также в домах работает круглосуточный 5-ти звездочный консьерж-сервис с выстроенной логистикой: резидентам предлагают VIP-обслуживание и полную конфиденциальность. Также у дома есть собственное мобильное приложение.
Цена — 29 800 000 рублей.
В ЖК «Тихомиров» продаются одни из самых дорогих квартир. Например, в Октябрьском районе купить однушку выйдет почти в 30 млн рублей. Элитная жилплощадь продается в современном доме, где хорошо развита инфраструктура: спортзал, детские площадки, магазины.
Цена — 28 723 000 рублей.
В ЖК Richmond Residence рядом с метро «Октябрьская» новая однокомнатная квартира продается почти за 20 млн рублей. Премиальная резиденция расположена в деловом центре. Сам дом отличается своей изысканной архитектурой. На территории есть собственный двор-парк.
Окна квартиры выходят на вторую башню ЖК «Ричмонд» и на дворовую территорию.
Цена — 19 000 000 рублей.
В Советском районе продается однушка почти за 20 млн рублей. Этот дом построили в 2010 году, поэтому продаваемая квартира — вторичка. Там уже сделан ремонт в современном стиле. Во дворе есть детская площадка, а в шаговой доступности находятся магазины, школа и медцентры.
Цена — 18 000 000 рублей.
В микрорайоне Каменский выставили на продажу квартиру с уже готовым ремонтом и мебелью. Атмосферу придает хорошо продуманное освещение. Дом располагается в центре города. На территории есть детские и спортивные площадки, велодорожки, отдельная зона для выгула собак. Двор закрыт для посторонних. Рядом есть детские сады, школы, больницы, парк.
Цена — 15 600 000 рублей.