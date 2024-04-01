ФСБ задержала директора регионального оператора по твердым отходам МУП «САХ»

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Updated Сегодня, 05:00
В Новосибирске задержали директора муниципального предприятия «Спейцавтохозяйство» (МУП «САХ») Андрея Зыкова. Эту информацию Atas.info подтвердили источники в правоохранительных органах. Задержание проводили сотрудники ФСБ. Официальная информация еще не опубликована.
На момент публикации связаться с официальным представителем МУП не удалось.
Ранее МУП «САХ» получило официальный статус оператора по обращению с твердыми отходами на семь лет. МУП стал единственным участником конкурсного отбора.
МУП «САХ» зарегистрировано в августе 1995 года. Директор — Зыков Андрей Анатольевич.
Ранее мэрия Новосибирска объявила о планах приватизировать МУП. Это должно произойти в течение 2024 года. В мэрии заверили, что у нового АО будет только один акционер — непосредственно мэрия. Имущество продавать не будут.