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МУП «САХ» является оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами в Новосибирской области

ФСБ задержала директора регионального оператора по твердым отходам МУП «САХ»

1 апреля 2024, 04:58
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
МУП «САХ» является оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами в Новосибирской области
Ранее МУП «САХ» получило официальный статус оператора по обращению с твердыми отходами на семь лет.

В Новосибирске задержали директора муниципального предприятия «Спейцавтохозяйство» (МУП «САХ») Андрея Зыкова. Эту информацию Atas.info подтвердили источники в правоохранительных органах. Задержание проводили сотрудники ФСБ. Официальная информация еще не опубликована.

На момент публикации связаться с официальным представителем МУП не удалось.

Ранее МУП «САХ» получило официальный статус оператора по обращению с твердыми отходами на семь лет. МУП стал единственным участником конкурсного отбора.

МУП «САХ» зарегистрировано в августе 1995 года. Директор — Зыков Андрей Анатольевич.

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Ранее мэрия Новосибирска объявила о планах приватизировать МУП. Это должно произойти в течение 2024 года. В мэрии заверили, что у нового АО будет только один акционер — непосредственно мэрия. Имущество продавать не будут.

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#Происшествия#Новосибирск#Задержание#Директор#МУП САХ#Алёна Рогонова
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