Коттедж с пирсом продают в Новосибирске за 43 млн рублей — смотрим, что внутри

Posted Сегодня, 01:32
Published Сегодня, 01:32
Modified Сегодня, 01:32
Updated Сегодня, 01:32
Коттедж был построен в 2018 году и имеет общую площадь 447,9 квадратов. На участке, который достигает 50 соток, есть дом для охраны, большое количество деревьев и цветников, а также огород с теплицами. Дорожки выложены тротуарной плиткой, а наличие собственного пирса делает эту недвижимость еще более привлекательной.
Дом состоит из семи комнат, включая кухню, гостиную с камином и мастер-спальню. Кроме того, в коттедже есть кабинет, четыре детские комнаты, гараж на две машины и два санузла. Также здесь есть сауна для полного релакса.
На втором этаже коттеджа расположена терраса с потрясающим видом на залив, а на первом этаже есть терраса с зоной барбекю и кухней. Кроме того, в здании есть библиотека и подсобные помещения.
Владельцы решили продать эту недвижимость из-за планируемого переезда.