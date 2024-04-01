Коттедж с пирсом продают в Новосибирске за 43 млн рублей — смотрим, что внутри

Коттедж был построен в 2018 году и имеет общую площадь 447,9 квадратов. На участке, который достигает 50 соток, есть дом для охраны, большое количество деревьев и цветников, а также огород с теплицами. Дорожки выложены тротуарной плиткой, а наличие собственного пирса делает эту недвижимость еще более привлекательной.