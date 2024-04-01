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Коттедж продают в связи с переездом

Коттедж с пирсом продают в Новосибирске за 43 млн рублей — смотрим, что внутри

1 апреля 2024, 01:32
Фото: novosibirsk.n1.ru
Коттедж продают в связи с переездом

Коттедж с пирсом продают в Новосибирске за 43 млн рублей

В Новосибирске появилось объявление о продаже коттеджа с пирсом по цене 43 миллиона рублей. Участок недвижимости расположен в Матвеевке на берегу реки.

Коттедж был построен в 2018 году и имеет общую площадь 447,9 квадратов. На участке, который достигает 50 соток, есть дом для охраны, большое количество деревьев и цветников, а также огород с теплицами. Дорожки выложены тротуарной плиткой, а наличие собственного пирса делает эту недвижимость еще более привлекательной.

Фото: novosibirsk.n1.ru

Дом состоит из семи комнат, включая кухню, гостиную с камином и мастер-спальню. Кроме того, в коттедже есть кабинет, четыре детские комнаты, гараж на две машины и два санузла. Также здесь есть сауна для полного релакса.

Фото: novosibirsk.n1.ru

На втором этаже коттеджа расположена терраса с потрясающим видом на залив, а на первом этаже есть терраса с зоной барбекю и кухней. Кроме того, в здании есть библиотека и подсобные помещения.

Владельцы решили продать эту недвижимость из-за планируемого переезда.

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