Куда в Новосибирске сдать батарейки и крышечки — пункты приема

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Сейчас практически в каждом дворе есть специальные контейнеры, куда горожане складывают стеклянные и пластиковые бутылки, канистры, жестяные банки. А вот батарейки и пластиковые крышечки сдают в отдельные блоки, установленные в разных частях города. Они находятся не у мусорных баков, а возле организаций. Например, такой пункт есть на новосибирском вокзале, в некоторых школах, банках и даже кафе. Собранные батарейки и пластиковые крышечки отправляют на предприятия, специализирующиеся на переработке отходов.
По данным 2ГИС, специализированных пунктов приема батареек и пластиковых крышечек — 14. Они расположены по следующим адресам:
Вы можете найти карту всех пунктов на официальном сайте города.
Из мусорного бака старые батарейки попадают прямо на свалку. Там они ржавеют, горят и выделяют в окружающую среду ядовитые вещества тяжелых металлов (кадмий, марганец, никель, ртуть, свинец, цинк). Вода вымывает их из почвы и несет в грунтовые воды, реки, озера, артезианские скважины, а также к огородам и фермам.