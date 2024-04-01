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Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

Батарейки нельзя выбрасывать в мусорку

Куда в Новосибирске сдать батарейки и крышечки — пункты приема

1 апреля 2024, 06:08
Фото: 1MI
Батарейки нельзя выбрасывать в мусорку
В обычные контейнеры для раздельного сбора мусора нельзя бросать батарейки — это опасные отходы, которые требуют специальной утилизации. Рассказываем, куда их можно сдать.

Пункты приема батареек

Сейчас практически в каждом дворе есть специальные контейнеры, куда горожане складывают стеклянные и пластиковые бутылки, канистры, жестяные банки. А вот батарейки и пластиковые крышечки сдают в отдельные блоки, установленные в разных частях города. Они находятся не у мусорных баков, а возле организаций. Например, такой пункт есть на новосибирском вокзале, в некоторых школах, банках и даже кафе. Собранные батарейки и пластиковые крышечки отправляют на предприятия, специализирующиеся на переработке отходов.

По данным 2ГИС, специализированных пунктов приема батареек и пластиковых крышечек — 14. Они расположены по следующим адресам:

  • Заельцовский Парк, 1.
  • ТЦ Заря, улица Забалуева, 49/1.
  • Богдана Хмельницкого, 144/3.
  • Большая, 254/1.
  • ​Татьяны Снежиной, 40.
  • Рп. Краснообск Учхозовская, 21.
  • Станционная, 60/1.
  • Революции, 7.
  • Сухарная, 35 к6.

Вы можете найти карту всех пунктов на официальном сайте города.

Так выглядят пункты приема пробокТак выглядят пункты приема пробок
Так выглядят пункты приема пробокТак выглядят пункты приема пробок
Так выглядят пункты приема пробок
Фото: 2ГИС

Почему нельзя бросать батарейки в мусорку

Из мусорного бака старые батарейки попадают прямо на свалку. Там они ржавеют, горят и выделяют в окружающую среду ядовитые вещества тяжелых металлов (кадмий, марганец, никель, ртуть, свинец, цинк). Вода вымывает их из почвы и несет в грунтовые воды, реки, озера, артезианские скважины, а также к огородам и фермам.

Что можно и что нельзя положить в контейнер для раздельного сбора отходов
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#Экология#Новосибирск#Мусор#Эмилия Губарева#Памятка
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