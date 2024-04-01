Куда в Новосибирске сдать батарейки и крышечки — пункты приема

Сейчас практически в каждом дворе есть специальные контейнеры, куда горожане складывают стеклянные и пластиковые бутылки, канистры, жестяные банки. А вот батарейки и пластиковые крышечки сдают в отдельные блоки, установленные в разных частях города. Они находятся не у мусорных баков, а возле организаций. Например, такой пункт есть на новосибирском вокзале, в некоторых школах, банках и даже кафе. Собранные батарейки и пластиковые крышечки отправляют на предприятия, специализирующиеся на переработке отходов.