Локоть может снова стать мэром Новосибирска — правда или фейк?

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
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Updated Сегодня, 03:33
При этом список кандидатов остается неизменным с 15 марта — со дня завершения приема заявок. Atas.info узнал, соответствует ли информация действительности.
«Такого быть не может, список кандидатов сформирован 15 марта», — сообщила начальник пресс-центра Совета депутатов Новосибирска Елена Рогова.
В списке кандидатов на пост мэра города — 21 человек. Прием заявок закончился 15 марта. 4 апреля желающих занять пост ждет отбор, прошедших его протестируют на знание законодательства. Затем кандидаты представят свои программы развития Новосибирска.