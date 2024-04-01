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Published Сегодня, 03:29

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Updated Сегодня, 03:33

Мэрия Новосибирска

Локоть может снова стать мэром Новосибирска — правда или фейк?

1 апреля 2024, 03:29
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Мэрия Новосибирска

В горсовете рассказали, может ли Локоть снова стать мэром Новосибирска

В телеграм-каналах Новосибирска прошла информация, что имя экс-мэра города Анатолия Локтя появилось в списках кандидатов на пост градоначальника.

При этом список кандидатов остается неизменным с 15 марта — со дня завершения приема заявок. Atas.info узнал, соответствует ли информация действительности.

«Такого быть не может, список кандидатов сформирован 15 марта», — сообщила начальник пресс-центра Совета депутатов Новосибирска Елена Рогова.

В списке кандидатов на пост мэра города — 21 человек. Прием заявок закончился 15 марта. 4 апреля желающих занять пост ждет отбор, прошедших его протестируют на знание законодательства. Затем кандидаты представят свои программы развития Новосибирска.

21 кандидат подал заявку на конкурс на пост мэра Новосибирска. Прием заявок завершен
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