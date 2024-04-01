Мужчина ударил собутыльницу ножом в шею — ему дали восемь лет

Это не единственное убийство на алкогольной почве в Новосибирской области. В сентябре прошлого года дядя с племянником мирно выпивали на кухне, когда внезапно начали припоминать друг другу прошлые обиды и огорчения. Разгоряченный хмельным новосибирец выхватил нож и несколько раз ударил им младшего родственника. Пострадавший скончался на месте от повреждения внутренних органов.