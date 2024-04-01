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Мужчине дали восемь лет

Мужчина ударил собутыльницу ножом в шею — ему дали восемь лет

1 апреля 2024, 09:01
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Мужчине дали восемь лет

В Новосибирской области мужчину осудили за убийство собутыльницы

В Черепановском районе вынесли приговор неоднократно судимому мужчине. Он был признан виновным в убийстве собутыльницы.

Инцидент произошел в сентябре 2022 года. Мужчина и женщина вместе распивали спиртные напитки в лесу, когда между ними внезапно произошел острый конфликт. Сибиряк достал нож и с размаху вонзил его своей собутыльнице в шею, от чего пострадавшая скончалась на месте.

Поняв, что женщина умерла от большой потери крови и повреждения мягких тканей шеи, новосибирец вместе со знакомым отвезли ее тело глубоко в лес, где и закопали. Однако пропавшую стали искать родные и близкие, в сентябре 2023 года обнаружились ее останки.

«Суд, приняв во внимание в доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Это не единственное убийство на алкогольной почве в Новосибирской области. В сентябре прошлого года дядя с племянником мирно выпивали на кухне, когда внезапно начали припоминать друг другу прошлые обиды и огорчения. Разгоряченный хмельным новосибирец выхватил нож и несколько раз ударил им младшего родственника. Пострадавший скончался на месте от повреждения внутренних органов.

Еще один инцидент произошел в поселке Маслянино. В ходе распития спиртных напитков хозяин предложил гостю стать индивидуальным предпринимателем. Когда тот отказался, мужчина посадил его на цепь в погреб, а затем приковал к батарее. Освободиться удалось только, когда горе-бизнесмен уснул.

Дядя жестоко расправился с племянником в Новосибирской области
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