Новосибирцы продолжают проваливаться под лед на Оби, вопреки запретам выезда и выхода

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Так, 30 марта на акватории реки Обь в Ленинском районе Новосибирска мужчина провалился под лед. Спасатели вытащили его из полыньи и доставили на берег.
За последние два года в регионе в апреле случились девять происшествий, в которых погибли четверо детей. В Новосибирске пять человек провалились под лед, еще одного унесло на льдине.
С 27 марта в Ордынском районе закрыли ледовые переправы. В Новосибирском районе выявили два не перекрытых места выезда на лед.
В связи с этим акцию «Безопасный лед» продлили.
В акции «Безопасный лед» задействованы 368 групп, всего около 1 тысячи человек. Они патрулируют акваторию, проверяют наличие и при необходимости выставляют запрещающие знаки, проводят профилактические беседы, в том числе, в образовательных организациях. За время акции проверили 156 мест в 13 муниципальных образованиях региона.