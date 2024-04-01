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Риск происшествий на водных объектах Новосибирской области чрезвычайно высок

Новосибирцы продолжают проваливаться под лед на Оби, вопреки запретам выезда и выхода

1 апреля 2024, 05:39
Фото: 1MI
Риск происшествий на водных объектах Новосибирской области чрезвычайно высок

В МЧС рассказали, сколько детей погибли в ледяной Оби в Новосибирске за 2 года

В Новосибирской области сохраняется чрезвычайно высокий риск происшествий на водных объектах. Об этом 1 апреля на оперативном совещании заявил руководитель ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.

Так, 30 марта на акватории реки Обь в Ленинском районе Новосибирска мужчина провалился под лед. Спасатели вытащили его из полыньи и доставили на берег.

За последние два года в регионе в апреле случились девять происшествий, в которых погибли четверо детей. В Новосибирске пять человек провалились под лед, еще одного унесло на льдине.

С 27 марта в Ордынском районе закрыли ледовые переправы. В Новосибирском районе выявили два не перекрытых места выезда на лед.

В связи с этим акцию «Безопасный лед» продлили.

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В акции «Безопасный лед» задействованы 368 групп, всего около 1 тысячи человек. Они патрулируют акваторию, проверяют наличие и при необходимости выставляют запрещающие знаки, проводят профилактические беседы, в том числе, в образовательных организациях. За время акции проверили 156 мест в 13 муниципальных образованиях региона.

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