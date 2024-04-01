Пассажиры трамвая пострадали при столкновении с троллейбусом в Новосибирске

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Утром 1 апреля в Кировском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП, в которое были вовлечены несколько транспортных средств. Первоначально трамвай, которым управлял 52-летний водитель, столкнулся с троллейбусом, который, в свою очередь, задел автомобиль «Лада Приора». Эту информацию распространил отдел пропаганды Госавтоинспекции города.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Вертковская и Станиславского в 9:50. Три женщины, пассажиры троллейбуса, пострадали и были доставлены в медицинское учреждение.
Сотрудники Госавтоинспекции ведут расследование и выясняют все подробности случившегося.
Место происшествия является одной из самых оживленных частей города. Согласно сервису 2ГИС, в настоящий момент затруднений движения транспорта в месте аварии не наблюдается. При этом водители предупреждали друг друга о том, что некоторое время назад из-за ДТП был занят средний ряд: «Трамвай подбил троллейбус».
В марте в Новосибирск наконец доставили последний из 120 троллейбусов по контракту 2022 года. Всю партию должны были привезти до конца 2023 года, но произошли накладки, и все обязательства удалось выполнить только сейчас. Новые троллейбусы вышли на маршрут №10.