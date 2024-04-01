Пассажиры трамвая пострадали при столкновении с троллейбусом в Новосибирске

В марте в Новосибирск наконец доставили последний из 120 троллейбусов по контракту 2022 года. Всю партию должны были привезти до конца 2023 года, но произошли накладки, и все обязательства удалось выполнить только сейчас. Новые троллейбусы вышли на маршрут №10.