Под Новосибирском введена первая очередь завода Pepsico

После начала полноценной работы завода, жители региона получат не только рабочие места, но и возможность приобретать снеки местного производства. Напомним, что строительство предприятия стартовало еще в 2020 году. Первую очередь планировали запустить через год после начала строительства. Позже сроки начали сдвигать по объективным причинам.