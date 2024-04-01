Под Новосибирском введена первая очередь завода Pepsico

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:57
Под Новосибирском начал работать завод по производству закусок из местного сырья. Об этом со ссылкой на региональное правительство сообщает ТАСС. После полноценного запуска предприятия ежесуточный объем выпускаемой продукции составит около 260 тонн.
Предприятия нашей и соседних областей поставляют туда сырье. Оно должно быть определенных сортов, ведь не из всей картошки можно сделать чипсы», — уточнил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.
После начала полноценной работы завода, жители региона получат не только рабочие места, но и возможность приобретать снеки местного производства. Напомним, что строительство предприятия стартовало еще в 2020 году. Первую очередь планировали запустить через год после начала строительства. Позже сроки начали сдвигать по объективным причинам.
По разным оценкам экспертов, анализирующих экономическую сферу страны, общий объем инвестиций в проект превысил 12 миллиардов рублей.