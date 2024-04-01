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СКИФ может начать работу уже в 2025 году

«Россети» обеспечили крупнейший научный комплекс СКИФ в Новосибирске электроэнергией

1 апреля 2024, 11:36
Фото: АО «РЭС»
СКИФ может начать работу уже в 2025 году
Строящаяся в наукограде Кольцово мегасайенс установка СКИФ прошла ещё один важный этап перед открытием. Объект обеспечили электроэнергией. Экспериментальные работы должны начаться уже в 2025 году.

Подготовку энергообъектов для присоединения к сети Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) завершили специалисты «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»). Международному научному центру выделили 12,5 МВт мощности.

Справка

СКИФ — мегасайенс проект международного уровня, один из крупнейших в России за последнее десятилетие. Это источник синхротронного излучения поколения 4+. По последним данным, строительство объекта оценивается в 47,3 млрд рублей. Предполагается, что на нем будут работать ученые из других регионов России и в том числе из других стран. Во всем мире есть всего несколько аналогов этому объекту — например, Большой адронный коллайдер в Швейцарии.

Как сообщили в АО «РЭС», энергетики расширили подстанцию 110 кВ «Барышевская», которая считается основным центром питания наукограда Кольцово. Для этого были установлены силовые трансформаторы, благодаря которым мощность объекта выросла в 1,6 раза — с 50 до 80 МВА. Также специалисты смонтировали дополнительные линейные ячейки и проложили около 2 километров кабельных линий электропередачи.

«Синхротрон — уникальный объект по всем своим характеристикам, который даст конкурентные преимущества, в первую очередь, российским ученым, тем, кто занимается исследованием в самых разных областях», — отметил ранее во время осмотра стройплощадки министр науки и образования РФ Валерий Фальков.
Фото: АО «РЭС»

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, новый центр даст мощный толчок к развитию научной среды в Новосибирске — в частности в Академгородке и Кольцово.

Предполагается, что в декабре будут осуществлены пусконаладочные работы, а в 2025 году начнутся первые экспериментальные работы.

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#Технологии#Наука#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Алина Гурицкая#Электроэнергия
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