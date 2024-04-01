«Россети» обеспечили крупнейший научный комплекс СКИФ в Новосибирске электроэнергией

СКИФ — мегасайенс проект международного уровня, один из крупнейших в России за последнее десятилетие. Это источник синхротронного излучения поколения 4+. По последним данным, строительство объекта оценивается в 47,3 млрд рублей. Предполагается, что на нем будут работать ученые из других регионов России и в том числе из других стран. Во всем мире есть всего несколько аналогов этому объекту — например, Большой адронный коллайдер в Швейцарии.