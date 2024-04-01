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Published Сегодня, 07:53

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Сколько должен зарабатывать житель Новосибирска, чтобы взять льготную ипотеку

Сколько должен зарабатывать житель Новосибирска, чтобы взять льготную ипотеку

1 апреля 2024, 07:53
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
В конце 2023 года условия выдачи льготной ипотеки со ставкой 8% изменились. На руках теперь нужно иметь минимум 30% от стоимости жилья, сам кредит «урезали» до 6 млн рублей.

При этом ставка остается очень привлекательной даже при новых условиях. Поэтому новосибирцы стремятся воспользоваться предложением, которое к тому же ограничено по времени — до 1 июля 2024 года. Ведь низкая процентная ставка будет действовать весь срок кредитования.

Аналитики портала «Мир квартир» и маркетплейса «Выберу.ру» подсчитали, сколько должен зарабатывать житель Новосибирска, чтобы ему дали льготную ипотеку.

Эксперты взяли за основу 2-комнатную квартиру. Средняя стоимость такого жилья в Новосибирске составляет 7,7 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос по госпрограмме сейчас — 30%. Итого заемщик должен иметь на руках 2,3 млн рублей. В таком случае ежемесячно придется вносить почти 40 тысяч рублей. Исходя из этих данных, подтвержденный доход должен начинаться от 80 тысяч рублей в месяц при средней зарплате по региону 65 245 рублей в месяц (в ноябре 2023 года, по данным Росстата).

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По программе господдержки можно купить готовое или строящееся жилье с субсидированием от застройщика, а также построить свой дом с нуля.

Желающие воспользоваться господдержкой должны соответствовать минимальным требованиям: иметь российское гражданство и прописку, быть старше 21 года, на при этом момент погашения кредита быть не старше 75 лет. Стаж — минимум три месяца на текущем месте работы.

В III квартале 2023 года в Новосибирской области ипотека обновила исторический максимум. Было выдано 16 тысяч ипотечных кредитов на больше 60 млрд рублей.

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