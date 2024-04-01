Сколько должен зарабатывать житель Новосибирска, чтобы взять льготную ипотеку

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
При этом ставка остается очень привлекательной даже при новых условиях. Поэтому новосибирцы стремятся воспользоваться предложением, которое к тому же ограничено по времени — до 1 июля 2024 года. Ведь низкая процентная ставка будет действовать весь срок кредитования.
Аналитики портала «Мир квартир» и маркетплейса «Выберу.ру» подсчитали, сколько должен зарабатывать житель Новосибирска, чтобы ему дали льготную ипотеку.
Эксперты взяли за основу 2-комнатную квартиру. Средняя стоимость такого жилья в Новосибирске составляет 7,7 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос по госпрограмме сейчас — 30%. Итого заемщик должен иметь на руках 2,3 млн рублей. В таком случае ежемесячно придется вносить почти 40 тысяч рублей. Исходя из этих данных, подтвержденный доход должен начинаться от 80 тысяч рублей в месяц при средней зарплате по региону 65 245 рублей в месяц (в ноябре 2023 года, по данным Росстата).
По программе господдержки можно купить готовое или строящееся жилье с субсидированием от застройщика, а также построить свой дом с нуля.
Желающие воспользоваться господдержкой должны соответствовать минимальным требованиям: иметь российское гражданство и прописку, быть старше 21 года, на при этом момент погашения кредита быть не старше 75 лет. Стаж — минимум три месяца на текущем месте работы.
В III квартале 2023 года в Новосибирской области ипотека обновила исторический максимум. Было выдано 16 тысяч ипотечных кредитов на больше 60 млрд рублей.