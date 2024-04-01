Сколько должен зарабатывать житель Новосибирска, чтобы взять льготную ипотеку

Эксперты взяли за основу 2-комнатную квартиру. Средняя стоимость такого жилья в Новосибирске составляет 7,7 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос по госпрограмме сейчас — 30%. Итого заемщик должен иметь на руках 2,3 млн рублей. В таком случае ежемесячно придется вносить почти 40 тысяч рублей. Исходя из этих данных, подтвержденный доход должен начинаться от 80 тысяч рублей в месяц при средней зарплате по региону 65 245 рублей в месяц (в ноябре 2023 года, по данным Росстата).