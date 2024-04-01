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Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

Аэропорт

Супруги попытались ввезти килограммы люксовой одежды в Новосибирск

1 апреля 2024, 04:53
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Аэропорт

Таможня пресекла попытку ввоза в Новосибирск незадекларированных товаров

В Толмачево пресечена попытка ввоза 17 килограммов люксовой одежды из Баку. Об этом сообщает Сибирское таможенное управление.

Жители Новосибирска попытались ввезти на территорию региона 17 килограммов одежды и обуви люксовых брендов. Супруги решили не декларировать багаж, воспользовавшись возможностью использования «зеленого коридора». Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

При осмотре багажа сотрудники таможни обнаружили мужские и женские сорочки, юбки, пальто и обувь тех брендов, которые в настоящее время не представлены в российских магазинах. В документах информация о багаже отсутствовала.

В отношении новосибирцев-нарушителей составлены протоколы. Им предстоит оплатить штраф на сумму 280 тысяч рублей. Все изъятые вещи после оплаты штрафа и декларирования были возвращены владельцам.

#Новосибирск#Новосибирская область#Екатерина Боженович
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