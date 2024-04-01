Супруги попытались ввезти килограммы люксовой одежды в Новосибирск

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Жители Новосибирска попытались ввезти на территорию региона 17 килограммов одежды и обуви люксовых брендов. Супруги решили не декларировать багаж, воспользовавшись возможностью использования «зеленого коридора». Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.
При осмотре багажа сотрудники таможни обнаружили мужские и женские сорочки, юбки, пальто и обувь тех брендов, которые в настоящее время не представлены в российских магазинах. В документах информация о багаже отсутствовала.
В отношении новосибирцев-нарушителей составлены протоколы. Им предстоит оплатить штраф на сумму 280 тысяч рублей. Все изъятые вещи после оплаты штрафа и декларирования были возвращены владельцам.