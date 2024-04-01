«У меня много дел в городе»: Анна Терешкова отреагировала на первоапрельскую шутку

Правда, следом было сразу заявлено, что это является первоапрельским розыгрышем. Шутку оценила и сама Анна Терешкова. «Приятно видеть, что у кого-то еще есть чувство юмора. У меня пока хватает дел в городе», — написала Анна Терешкова в соцсетях.