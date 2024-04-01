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Published Сегодня, 07:03

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Updated Сегодня, 07:05

Анна Терешкова оценила чувство юмора

«У меня много дел в городе»: Анна Терешкова отреагировала на первоапрельскую шутку

1 апреля 2024, 07:03
Фото: Telegram-канале «Культуръка Новосибирск»
Анна Терешкова оценила чувство юмора

Анна Терешкова отреагировала на первоапрельский розыгрыш про назначение

1 апреля в Telegram-канале «Культуръка Новосибирск» решили вспомнить про День смеха и пошутить над Анной Терешковой. Вице-мэра сибирской столицы поздравили с новым назначением.

Соответствующий пост сообщает о назначении Анны Терешковой на должность министра культуры Новосибирской области. Таким образом, фактически воплощаются в жизнь прогнозы некоторых аналитиков о возможном изменении в карьере вице-мэра.

«Уважаемая Анна Васильевна! Поздравляем с новым ответственным постом и желаем всяческих успехов. Мы неоднократно Вас ругали и были зачастую крайне несправедливы, но верим, что в качестве министра культуры Вы нас порадуете. Желаем Вам счастья и позитивного развития», — сообщается в Telegram-канале.

Правда, следом было сразу заявлено, что это является первоапрельским розыгрышем. Шутку оценила и сама Анна Терешкова. «Приятно видеть, что у кого-то еще есть чувство юмора. У меня пока хватает дел в городе», — написала Анна Терешкова в соцсетях.

Напомним, что в мэрии Новосибирска рассказали о планах благоустройства города.

В мэрии Новосибирска рассказали о планах благоустройства на 2024 год
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