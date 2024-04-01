«У меня много дел в городе»: Анна Терешкова отреагировала на первоапрельскую шутку

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Соответствующий пост сообщает о назначении Анны Терешковой на должность министра культуры Новосибирской области. Таким образом, фактически воплощаются в жизнь прогнозы некоторых аналитиков о возможном изменении в карьере вице-мэра.
«Уважаемая Анна Васильевна! Поздравляем с новым ответственным постом и желаем всяческих успехов. Мы неоднократно Вас ругали и были зачастую крайне несправедливы, но верим, что в качестве министра культуры Вы нас порадуете. Желаем Вам счастья и позитивного развития», — сообщается в Telegram-канале.
Правда, следом было сразу заявлено, что это является первоапрельским розыгрышем. Шутку оценила и сама Анна Терешкова. «Приятно видеть, что у кого-то еще есть чувство юмора. У меня пока хватает дел в городе», — написала Анна Терешкова в соцсетях.
Напомним, что в мэрии Новосибирска рассказали о планах благоустройства города.