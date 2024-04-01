Участница шоу «Мама в 16» рассталась с отцом двоих детей

Причиной расставания, по словам девушки, стали проблемы с парнем, который не помогал ей, злоупотреблял алкоголем и проявлял агрессию. Вскоре он начал настаивать на проведении теста на отцовство. Однажды он даже попытался забрать детей ночью и напал на мачеху Юли.