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Пара рассталась

Участница шоу «Мама в 16» рассталась с отцом двоих детей

1 апреля 2024, 02:35
Фото: u-tv.ru
Пара рассталась
Участница шоу «Мама в 16» из Новосибирска рассталась с отцом своих детей. Теперь она называет себя «счастливой разведёнкой с прицепом».

Юля из Новосибирска, участница телешоу «Мама в 16» на канале «Ю», объявила о разрыве отношений с отцом своих детей. Юлия поделилась этой информацией с блогером Sevil.tv, пишет Сиб.фм.

Причиной расставания, по словам девушки, стали проблемы с парнем, который не помогал ей, злоупотреблял алкоголем и проявлял агрессию. Вскоре он начал настаивать на проведении теста на отцовство. Однажды он даже попытался забрать детей ночью и напал на мачеху Юли.

Интересно, что после отца детей у Юли уже был новый парень. Однако и с ним отношения не сложились. Сама Юля называет себя сейчас «счастливой разведенкой с прицепом».

Девушка появилась на экране реалити-шоу «Мама в 16» 27 марта. Двойняшек она родила от Ивана, 23-летнего сироты, который попал в Новосибирск из Читы путешествуя автостопом. В конце эпизода парень сделал Юле предложение.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Эмилия Губарева#Отцовство#Реалити-шоу#Развод#Агрессия#Расставание
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