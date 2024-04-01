Участница шоу «Мама в 16» рассталась с отцом двоих детей

Posted Сегодня, 02:35
Published Сегодня, 02:35
Modified Сегодня, 02:35
Updated Сегодня, 02:35
Юля из Новосибирска, участница телешоу «Мама в 16» на канале «Ю», объявила о разрыве отношений с отцом своих детей. Юлия поделилась этой информацией с блогером Sevil.tv, пишет Сиб.фм.
Причиной расставания, по словам девушки, стали проблемы с парнем, который не помогал ей, злоупотреблял алкоголем и проявлял агрессию. Вскоре он начал настаивать на проведении теста на отцовство. Однажды он даже попытался забрать детей ночью и напал на мачеху Юли.
Интересно, что после отца детей у Юли уже был новый парень. Однако и с ним отношения не сложились. Сама Юля называет себя сейчас «счастливой разведенкой с прицепом».
Девушка появилась на экране реалити-шоу «Мама в 16» 27 марта. Двойняшек она родила от Ивана, 23-летнего сироты, который попал в Новосибирск из Читы путешествуя автостопом. В конце эпизода парень сделал Юле предложение.