В Новосибирске осудят 13 мошенников — они занимались автоподставами

Это не единственный случай мошенничества в Новосибирской области. Недавно в Новосибирской области была задержана женщина, подозреваемая в обмане людей при покупке бытовой техники. Женщина могла размещать объявление о продаже, находить покупателей, а потом скрываться с их деньгами.