В Новосибирске осудят 13 мошенников — они занимались автоподставами

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Преступная группа была организована 32-летним новосибирцем. Он привлек к противоправной деятельности своих друзей и знакомых, имеющих автомобиль и водительские права на управление транспортным средством.
С 6 мая по 15 декабря 2022 года мошенники придумывали различные преступные схемы по обману доверчивых водителей и сотрудников страховых компаний. Общим являлось наличие несуществующих аварий с участием автомобиля ГАЗ 3307. Преступники не гнушались заполнением бланков извещений о ДТП, после чего им необоснованно выплачивались страховые выплаты за дорожно-транспортное происшествие.
По версии следствия, подсудимыми было похищено 3 миллиона рублей. Уголовное дело рассматривается в Ленинском районном суде. Мошенникам грозит свыше двадцати лет лишения свободы.
Это не единственный случай мошенничества в Новосибирской области. Недавно в Новосибирской области была задержана женщина, подозреваемая в обмане людей при покупке бытовой техники. Женщина могла размещать объявление о продаже, находить покупателей, а потом скрываться с их деньгами.