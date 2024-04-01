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Мошенники украли 3 миллиона рублей

В Новосибирске осудят 13 мошенников — они занимались автоподставами

1 апреля 2024, 11:10
Фото: Управление судебного департамента по НСО
Мошенники украли 3 миллиона рублей

В Новосибирске осудят 13 страховых мошенников

В Новосибирске началось рассмотрение уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы. Они обвиняются в страховом мошенничестве.

Преступная группа была организована 32-летним новосибирцем. Он привлек к противоправной деятельности своих друзей и знакомых, имеющих автомобиль и водительские права на управление транспортным средством.

С 6 мая по 15 декабря 2022 года мошенники придумывали различные преступные схемы по обману доверчивых водителей и сотрудников страховых компаний. Общим являлось наличие несуществующих аварий с участием автомобиля ГАЗ 3307. Преступники не гнушались заполнением бланков извещений о ДТП, после чего им необоснованно выплачивались страховые выплаты за дорожно-транспортное происшествие.

По версии следствия, подсудимыми было похищено 3 миллиона рублей. Уголовное дело рассматривается в Ленинском районном суде. Мошенникам грозит свыше двадцати лет лишения свободы.

Это не единственный случай мошенничества в Новосибирской области. Недавно в Новосибирской области была задержана женщина, подозреваемая в обмане людей при покупке бытовой техники. Женщина могла размещать объявление о продаже, находить покупателей, а потом скрываться с их деньгами.

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