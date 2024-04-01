В новосибирской школе выстроилась очередь из желающих попасть в первый класс

С 1 апреля в школах Новосибирской области начали принимать заявления от родителей и законных представителей на зачисление детей в 1 класс. В одной из школ Новосибирска образовалась целая очередь желающих. Atas.info выяснил, с чем связан наплыв.

1 апреля в новосибирской школе №217 на улице Виктора Шевелёва, 3 в Кировском районе выстроилась очередь из родителей, желающих отдать своих детей в первые классы. По словам директора учебного заведения Елены Третьяковой, в первый день приняли 394 заявления. Всего в школе №217 запланировано восемь первых классов по 25 учащихся — 200 человек. «В соответствии с законодательством Российской Федерации заявления о приеме в первые классы школа принимает до 1 июля. В первую очередь, право на зачисление имеют местные жители, прикрепленные к определенной школе, а также братья и сестры учеников», — рассказала Елена Третьякова. По словам директора школы, в случае, если выделенных мест на всех желающих не хватит, будут принимать решение об открытии дополнительных классов в соседних школах или уплотнении имеющихся в школе №217. Пока же говорить, хватит ли мест в классах всем желающим, преждевременно, уточнила директор. Запись детей в первый класс начнется с 1 апреля 2024: какие будут изменения Узнать подробнее Средняя общеобразовательная школа №217 находится в ЖК «Матрёшкин двор»​ в Южно-Чемском микрорайоне. Это одна из переполненных школ Новосибирска. В сентябре 2023 года распространилось видео, как ученики младших классов устроили затор при выходе из здания после занятий. Читайте также: Мэрия Новосибирска готова ремонтировать аварийное здание школы Крячкова В Новосибирске объявлена дата начала записи детей в 1 класс