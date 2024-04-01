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С 1 апреля в школах Новосибирской области начали принимать заявления на зачисление детей в 1 класс

В новосибирской школе выстроилась очередь из желающих попасть в первый класс

1 апреля 2024, 10:05
Фото: 1MI
С 1 апреля в школах Новосибирской области начали принимать заявления на зачисление детей в 1 класс
С 1 апреля в школах Новосибирской области начали принимать заявления от родителей и законных представителей на зачисление детей в 1 класс. В одной из школ Новосибирска образовалась целая очередь желающих. Atas.info выяснил, с чем связан наплыв.

1 апреля в новосибирской школе №217 на улице Виктора Шевелёва, 3 в Кировском районе выстроилась очередь из родителей, желающих отдать своих детей в первые классы.

По словам директора учебного заведения Елены Третьяковой, в первый день приняли 394 заявления. Всего в школе №217 запланировано восемь первых классов по 25 учащихся — 200 человек.

«В соответствии с законодательством Российской Федерации заявления о приеме в первые классы школа принимает до 1 июля. В первую очередь, право на зачисление имеют местные жители, прикрепленные к определенной школе, а также братья и сестры учеников», — рассказала Елена Третьякова.

По словам директора школы, в случае, если выделенных мест на всех желающих не хватит, будут принимать решение об открытии дополнительных классов в соседних школах или уплотнении имеющихся в школе №217.

Пока же говорить, хватит ли мест в классах всем желающим, преждевременно, уточнила директор.

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Средняя общеобразовательная школа №217 находится в ЖК «Матрёшкин двор»​ в Южно-Чемском микрорайоне. Это одна из переполненных школ Новосибирска. В сентябре 2023 года распространилось видео, как ученики младших классов устроили затор при выходе из здания после занятий.

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#Образование#Новосибирск#Школа#1 класс#Директор#Очередь#Алёна Рогонова
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