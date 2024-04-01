atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:40

Published Сегодня, 03:40

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

Виктория Цыганова должна была выступить в Новосибирске 11 апреля

Вика Цыганова отметила концерт в Новосибирске — в чем причина?

1 апреля 2024, 03:40
Фото: vk.com / vika_tsiganova
Виктория Цыганова должна была выступить в Новосибирске 11 апреля
Концерт Вики Цыгановой, назначенный в Новосибирске на 11 апреля, не состоится.

Выступление в рамках тура в поддержку России должно было пройти в ДК Железнодорожников. Эту информацию корреспонденту Atas.info подтвердили в кассах площадки.

Исполнительница извинилась перед зрителями и объяснила свое решение.

«К сожалению, тому способствует множество обстоятельств, не зависящих от меня», — сказано на официальном сайте Цыгановой.

По словам исполнительницы, речь о полной отмене выступления в Новосибирске не идет. Его перенесут на другую дату, которую назовут позже.

Изменения в графике связаны с трагедией в «Крокусе». В феврале концерт тура в Нижнем Новгороде отменили из-за проблем у организатора.

Как теракт в Crocus City Hall повлиял на интерес к концертам в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Как теракт в Crocus City Hall повлиял на интерес к концертам в НовосибирскеОлег Газманов отложил концерт в Новосибирске из-за теракта в МосквеКонцерт в память о погибших в Крокус Сити Холле перенесли в Новосибирске
#Культура#Новосибирск#Отмена#Концерт#Певица#Отмена концерта#Алёна Рогонова
Подпишитесь
Локоть может снова стать мэром Новосибирска — правда или фейк?
Сегодня, 03:29
Пассажиры трамвая пострадали при столкновении с троллейбусом в Новосибирске
Сегодня, 07:01
ФСБ задержала директора регионального оператора по твердым отходам МУП «САХ»
Сегодня, 04:58
С 1 апреля в Новосибирской области стартовал весенний призыв в армию
Сегодня, 03:02
Отставки и назначения в ХК «Сибирь»: Чего ждать от изменений в руководстве клуба
29 марта, 14:45
Из новосибирских аптек пропал быстродействующий инсулин — в чем причина
29 марта, 09:50
"