Вика Цыганова отметила концерт в Новосибирске — в чем причина?

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Выступление в рамках тура в поддержку России должно было пройти в ДК Железнодорожников. Эту информацию корреспонденту Atas.info подтвердили в кассах площадки.
Исполнительница извинилась перед зрителями и объяснила свое решение.
«К сожалению, тому способствует множество обстоятельств, не зависящих от меня», — сказано на официальном сайте Цыгановой.
По словам исполнительницы, речь о полной отмене выступления в Новосибирске не идет. Его перенесут на другую дату, которую назовут позже.
Изменения в графике связаны с трагедией в «Крокусе». В феврале концерт тура в Нижнем Новгороде отменили из-за проблем у организатора.