Влюбленный новосибирец избил продавщицу цветочного магазина — суд не внял страсти

Это не единственное избиение в Новосибирске. В середине марта подростки напали на девятилетнюю школьницу на детской площадке. В результате неустановленного конфликта девочке нанесли удары по лицу и телу, родители обратились с заявлением в полицию. Скандал дошел до главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который потребовал разобраться в произошедшем и наказать виновных.