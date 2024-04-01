Влюбленный новосибирец избил продавщицу цветочного магазина — суд не внял страсти

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Инцидент произошел в августе 2022. Мужчина решил приобрести цветы для любимой девушки и пришел за ними в магазин «Мария-Ра». Однако в процессе совершения покупки новосибирца не устроило качество товара, поэтому он накинулся на продавщицу с кулаками и начал наносить удары по лицу.
Девушка в ходе сильнейшего избиения неадекватным покупателем получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, сломанный в нескольких местах нос и тяжелое ранение переносицы. Врачи обнаружили у сибирячки осколки костей носа и гематомы. В итоге лицо потерпевшей было совершенно обезображено и ей пришлось долго лечиться в больнице и наблюдаться у косметолога, чтобы минимизировать повреждения.
Советский районный суд признал мужчину полностью виновным.
«Приговором суда Антон Федосеев признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления. Судом осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — рассказали в судебной инстанции.
Также Антон Федосеев должен выплатить девушке моральную компенсацию в размере 300 тысяч рублей.
Это не единственное избиение в Новосибирске. В середине марта подростки напали на девятилетнюю школьницу на детской площадке. В результате неустановленного конфликта девочке нанесли удары по лицу и телу, родители обратились с заявлением в полицию. Скандал дошел до главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который потребовал разобраться в произошедшем и наказать виновных.
Еще один инцидент произошел на катке в Ленинском районе. Подростки случайно кинули хоккейную шайбу в сторону зрительских трибун, после чего на них напал глава сидевшего там семейства. Неадекватный мужчина разбил подросткам губу и выбил зубы. Теперь ему может грозить срок за хулиганство.