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Published Сегодня, 08:07

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Updated Сегодня, 08:09

Поход в цветочный магазин закончился избиением

Влюбленный новосибирец избил продавщицу цветочного магазина — суд не внял страсти

1 апреля 2024, 08:07
Фото: 1MI
Поход в цветочный магазин закончился избиением

Новосибирца осудили за умышленный вред здоровью

Советским районным судом был вынесен приговор 35-летнему Антону Федосееву. Мужчина был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью продавщицы цветочного магазина.

Инцидент произошел в августе 2022. Мужчина решил приобрести цветы для любимой девушки и пришел за ними в магазин «Мария-Ра». Однако в процессе совершения покупки новосибирца не устроило качество товара, поэтому он накинулся на продавщицу с кулаками и начал наносить удары по лицу.

Девушка в ходе сильнейшего избиения неадекватным покупателем получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, сломанный в нескольких местах нос и тяжелое ранение переносицы. Врачи обнаружили у сибирячки осколки костей носа и гематомы. В итоге лицо потерпевшей было совершенно обезображено и ей пришлось долго лечиться в больнице и наблюдаться у косметолога, чтобы минимизировать повреждения.

Советский районный суд признал мужчину полностью виновным.

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«Приговором суда Антон Федосеев признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления. Судом осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — рассказали в судебной инстанции.

Также Антон Федосеев должен выплатить девушке моральную компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

Это не единственное избиение в Новосибирске. В середине марта подростки напали на девятилетнюю школьницу на детской площадке. В результате неустановленного конфликта девочке нанесли удары по лицу и телу, родители обратились с заявлением в полицию. Скандал дошел до главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который потребовал разобраться в произошедшем и наказать виновных.

Еще один инцидент произошел на катке в Ленинском районе. Подростки случайно кинули хоккейную шайбу в сторону зрительских трибун, после чего на них напал глава сидевшего там семейства. Неадекватный мужчина разбил подросткам губу и выбил зубы. Теперь ему может грозить срок за хулиганство.

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