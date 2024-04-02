atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Многие любят роллы, но не подозревают, что может скрываться в любимом блюде

37 новосибирцев заразились сальмонеллезом от роллов. Как не повторить их судьбу?

2 апреля 2024, 09:24
Фото: 1MI
Многие любят роллы, но не подозревают, что может скрываться в любимом блюде

Новосибирцам рассказали, как не заразиться сальмонеллезом от роллов

В Новосибирске сложилась напряженная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости сальмонеллезом. Специалисты регионального Роспотребнадзора напрямую связывают ее с употреблением недоброкачественных суши и роллов.

В ведомстве пояснили, что чаще всего сальмонеллез можно подхватить из зараженной бактериями пищи. Сальмонелла любит мясо животных, птиц, рыб. Второй путь — контактно-бытовой. Всё просто: кто-то не помыл руки и передал бактерии другому человеку.

Справка

Сальмонеллез вызывает бактерия Salmonella. У зараженного резко повышается температура, мучают боли в животе, диарея, тошнота, рвота. Симптомы дают о себе знать через 12-36 часов, люди болеют до недели.

Если инфицированный человек находится на кухне общепита или разносит еду — количество заболевших может вырасти в разы. Как это случилось в марте 2024 года.

Тогда 37 жителей Новосибирска заразились сальмонеллезом при употреблении продукции из «Японори суши». 29 оказались на больничных койках. Владельца общепита признали виновным, деятельность кафе приостановили на 60 суток.

Читайте также:
Отравились 37 человек. Что сделали с доставкой роллов после вспышки сальмонеллезаБольше 10 новосибирцев попали в больницу из-за острого травления ролламиСуд решил не штрафовать производителя роллов, которыми массово отравились новосибирцы
#Новосибирск#Здоровье#Роспотребнадзор#Отравление#Суши#Алёна Рогонова
Подпишитесь
Локоть может снова стать мэром Новосибирска — правда или фейк?
Вчера, 03:29
Два кандидата отказались от участия в выборах мэра Новосибирска. Кто они?
Сегодня, 07:36
«Буду делать выводы»: Олег Клемешов раскритиковал ненадлежащую уборку улиц
Сегодня, 06:40
Дрон приземлился на дамбу ГЭС в Новосибирске — его владельца ищет полиция
Сегодня, 04:07
Новосибирск попал в топ-10 благоприятных для жизни городов-миллионников
Сегодня, 01:54
ФСБ задержала директора регионального оператора по твердым отходам МУП «САХ»
Вчера, 04:58
"