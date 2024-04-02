37 новосибирцев заразились сальмонеллезом от роллов. Как не повторить их судьбу?

В ведомстве пояснили, что чаще всего сальмонеллез можно подхватить из зараженной бактериями пищи. Сальмонелла любит мясо животных, птиц, рыб. Второй путь — контактно-бытовой. Всё просто: кто-то не помыл руки и передал бактерии другому человеку.