37 новосибирцев заразились сальмонеллезом от роллов. Как не повторить их судьбу?

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В ведомстве пояснили, что чаще всего сальмонеллез можно подхватить из зараженной бактериями пищи. Сальмонелла любит мясо животных, птиц, рыб. Второй путь — контактно-бытовой. Всё просто: кто-то не помыл руки и передал бактерии другому человеку.
Справка
Сальмонеллез вызывает бактерия Salmonella. У зараженного резко повышается температура, мучают боли в животе, диарея, тошнота, рвота. Симптомы дают о себе знать через 12-36 часов, люди болеют до недели.
Если инфицированный человек находится на кухне общепита или разносит еду — количество заболевших может вырасти в разы. Как это случилось в марте 2024 года.
Тогда 37 жителей Новосибирска заразились сальмонеллезом при употреблении продукции из «Японори суши». 29 оказались на больничных койках. Владельца общепита признали виновным, деятельность кафе приостановили на 60 суток.