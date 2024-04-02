Башаров призвал лишить ролей Кологривого в наказание за пьяный дебош

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Актер Марат Башаров призвал наказать Никиту Кологривого за неприемлемое поведение. Башаров подчеркнул, что такие действия не допустимы для публичных людей и должны быть пресечены. Он отметил, что слава и успех не дают права на неподобающее поведение, а являются ответственностью перед обществом.
Башаров поделился своим личным опытом, упоминая, что в прошлом сам имел проблемы с алкоголем, за что потом заплатил цену, потеряв работу и столкнувшись с трудностями. Он подчеркнул, что жизнь сама может наказать человека, и потеря работы для актера является серьезным ударом.
Многие пользователи социальных сетей поддержали Башарова, соглашаясь с его точкой зрения о необходимости ответственности публичных лиц за свои поступки.
Напомним, что Кологривый уже получил свое наказание в виде семидневного заключения. Он также извинился за свой поступок и признался, что приезжал в город не только ради поклонников, но и чтобы увидеться со своей дочерью.
Отметим, что новосибирский актер приехал в столицу Сибири, устроил пьяный дебош в кальянной: приставал к официантке и укусил ее за ногу, подрался с сотрудниками заведения, за что был задержан на следующий день.