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Кологривый опозорился после скандала

Башаров призвал лишить ролей Кологривого в наказание за пьяный дебош

2 апреля 2024, 01:35
Фото: kino-teatr.ru/Никита Кологривый ВКонтакте
Кологривый опозорился после скандала
Марат Башаров высказался о случившемся инциденте с Никитой Кологривым в кальянной Новосибирска.

Актер Марат Башаров призвал наказать Никиту Кологривого за неприемлемое поведение. Башаров подчеркнул, что такие действия не допустимы для публичных людей и должны быть пресечены. Он отметил, что слава и успех не дают права на неподобающее поведение, а являются ответственностью перед обществом.

Башаров поделился своим личным опытом, упоминая, что в прошлом сам имел проблемы с алкоголем, за что потом заплатил цену, потеряв работу и столкнувшись с трудностями. Он подчеркнул, что жизнь сама может наказать человека, и потеря работы для актера является серьезным ударом.

Многие пользователи социальных сетей поддержали Башарова, соглашаясь с его точкой зрения о необходимости ответственности публичных лиц за свои поступки.

Напомним, что Кологривый уже получил свое наказание в виде семидневного заключения. Он также извинился за свой поступок и признался, что приезжал в город не только ради поклонников, но и чтобы увидеться со своей дочерью.

Отметим, что новосибирский актер приехал в столицу Сибири, устроил пьяный дебош в кальянной: приставал к официантке и укусил ее за ногу, подрался с сотрудниками заведения, за что был задержан на следующий день.

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