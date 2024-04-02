«Буду делать выводы»: Олег Клемешов раскритиковал ненадлежащую уборку улиц

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:46
Возмущение Олега Клемешова вызвали недостаточные темпы работы по расконсервации и введению в строй дождеприемников. На данный момент готово 1600 ливневок, но эту цифру необходимо увеличить в кратчайшие сроки.
“Я даже не знаю, как это назвать. Цифра вроде впечатляет. Но нужно сделать столько же по два раза, чтобы исключить подтопление улично-дорожной сети — и об этом умалчивается. За эту неделю нарастить темпы ввода дождеприемников, промывку дождеприемников. Достичь показателей, которые на сегодняшний день отвечают погодным условиям», — потребовал исполняющий обязанности мэра.
Заняться этим должны все дорожно-эксплуатационные учреждения Новосибирска, вне зависимости от ведомственной принадлежности. «Я буду каждый день смотреть сводку и делать выводы о вашей работе по решению данной проблемы. О вашей компетентности в данном вопросе», — заявил Олег Клемешов.
Вызвало нарекание и малое количество подметальной техники. На дорогах до сих пор не убрана зимняя крошка, хотя весна постепенно вступает в свои права и температура даже выше нормы. По мнению Клемешова, «работа в зачатке». Кроме того, на дорогах никто не латает ямы, хотя бы горячим асфальтом.
Но больше всего претензий чиновники получили из-за недавнего обрушения наледи возле многоэтажного дома на Карла Маркса. Инцидент произошел 27 марта, проходившая мимо женщина получила травмы и была госпитализирована.
“Департамент энергетики мне тут бодро отчитывался по поводу того, что все у нас убрано и почищено. А потом мы имеем женщину, на которую упала наледь. И она чудом в живых осталась. Я смотрел видео этой огромной ледяной глыбы. Вы понимаете, что все могло закончиться смертью человека, его гибелью на месте? Да, мы добились результата. В виде возбуждения уголовного дела. Мы просто прошляпили. Другого слова не подобрать — прошляпили. Вы — молодцы, только в кавычках», — обрушился с гневной тирадой Олег Клемешов.
Как заявил и. о. мэра, следствие обязательно сделает неприятные выводы. И последствия могут быть самыми жесткими.
В заключение Олег Клемешов попросил оперативно решить все озвученные проблемы. «В идеальном случае — свести на нет», — потребовал и. о. мэра.