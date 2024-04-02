«Буду делать выводы»: Олег Клемешов раскритиковал ненадлежащую уборку улиц

Вызвало нарекание и малое количество подметальной техники. На дорогах до сих пор не убрана зимняя крошка, хотя весна постепенно вступает в свои права и температура даже выше нормы. По мнению Клемешова, «работа в зачатке». Кроме того, на дорогах никто не латает ямы, хотя бы горячим асфальтом.