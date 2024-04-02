Бухгалтеры похитили 3 миллиона зарплаты — их ждет суд

Это не единственный факт мошенничества, выявленный в Новосибирской области. В Новосибирске перед судом предстанут тринадцать человек, обвиняемых в страховых махинациях с транспортными средствами. Сибиряки могли подготавливать документацию по мнимому ДТП и получать за это крупную страховку.