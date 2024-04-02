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Published Сегодня, 08:26

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Женщины могли похитить свыше 3 миллионов рублей

Бухгалтеры похитили 3 миллиона зарплаты — их ждет суд

2 апреля 2024, 08:26
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Женщины могли похитить свыше 3 миллионов рублей

В Новосибирской области перед судом предстанут проворовавшиеся бухгалтеры

Перед Купинским районным судом предстанут два бухгалтерских работника. Они обвиняются в мошеннических действиях с использованием служебного положения.

Две женщины работали бухгалтерами на одном из муниципальных предприятий Купино. С января 2020 по май 2023 года они могли изготавливать платежные документы, в которых значительно завышали себе заработную плату. Полученные деньги подозреваемые использовали в личных целях.

По версии следствия, они похитили 3,6 миллиона рублей и причинили предприятию значительный ущерб. В ходе следственных действий сибирячки полностью признали свою вину.

На данный момент материалы уголовного дела направлено в суд. На имущество обвиняемых наложен арест. Им самим грозит свыше двадцати лет лишения свободы.

Это не единственный факт мошенничества, выявленный в Новосибирской области. В Новосибирске перед судом предстанут тринадцать человек, обвиняемых в страховых махинациях с транспортными средствами. Сибиряки могли подготавливать документацию по мнимому ДТП и получать за это крупную страховку.

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