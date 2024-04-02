Бухгалтеры похитили 3 миллиона зарплаты — их ждет суд

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Две женщины работали бухгалтерами на одном из муниципальных предприятий Купино. С января 2020 по май 2023 года они могли изготавливать платежные документы, в которых значительно завышали себе заработную плату. Полученные деньги подозреваемые использовали в личных целях.
По версии следствия, они похитили 3,6 миллиона рублей и причинили предприятию значительный ущерб. В ходе следственных действий сибирячки полностью признали свою вину.
На данный момент материалы уголовного дела направлено в суд. На имущество обвиняемых наложен арест. Им самим грозит свыше двадцати лет лишения свободы.
Это не единственный факт мошенничества, выявленный в Новосибирской области. В Новосибирске перед судом предстанут тринадцать человек, обвиняемых в страховых махинациях с транспортными средствами. Сибиряки могли подготавливать документацию по мнимому ДТП и получать за это крупную страховку.