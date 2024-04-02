Детдомовец погиб при побеге — замдиректора грозит тюрьма

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Инцидент произошел в марте 2023 года. Двое друзей — Алексей* и Николай* — решили сбежать из детского дома. План продумывался более месяца — собирались продукты, находились пути обхода. Сначала подростки хотели уйти через кухню, но, поскольку Коля плохо бегал, решили спуститься с третьего этажа. Это и стало роковой ошибкой.
Ночью они открыли окно при помощи надломанной ручки. Коля полез первым начал готовить заранее припасенную лестницу. Но тут проснулись строгие соседи и парень прыгнул с третьего этажа. Следом прыгнул Леша. Но побег закончился неудачей.
Подростков вернули обратно. Леша сломал ногу, а вот Коле пришлось гораздо хуже. Подростка обнаружили в луже крови и без сознания.
«Он постоянно матерился и не двигался. Медсестра нас осмотрела. Потом нас отправили в комнату. Из лекарств только обезболивающее дали. У Коли шла кровь из носа и рта. Фингал под глазом, вмятина у виска, зубы выбило. Весь день просидел на кресле с опущенной головой», — цитирует Лешу Сибкрай. ru.
Лешу избили соседи, чтобы он изложил историю в другом ключе — якобы Коля упал с турника., а Леша вывихнул ногу. Однако парень решил рассказать следователям всю правду.
Леша и Коля с самого начала были склонны с побегам. После появления в спецучреждении двое неразлучных друзей постоянно сбегали, их возвращали обратно. Отец Леши был вынужден сдать сына в детдом, поскольку он отбился от рук, совершенно не слушался и подворовывал. Но мужчина и представить себе не мог такого ужаса.
«Я видел на похоронах, что деформирована голова. Лицо прямое, плоское. Батюшка говорит, чтобы прощались, а администрация: „Зачем это надо?“. И на все вопросы отвечали невпопад, размыто. Воспитанников на прощании не было», — рассказал отец Коли.
По мнению отца, администрацию нужно привлечь к ответственности за сокрытие нелицеприятных фактов. С этим и согласно и следствие. Заместитель директора «Жемчужины» Ольга Малеванная и дежурная, администратор центра Ольга Шаварнаева проходят подозреваемыми по факту оставления в опасности и превышению должностных полномочий.
Сами женщины практически все отрицают. Ольга Малеванная заявляет, что узнала про все только утром, а Ольга Шаварнаева не согласна, что имел место сговор.
*имена изменены.