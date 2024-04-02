Детдомовец погиб при побеге — замдиректора грозит тюрьма

Леша и Коля с самого начала были склонны с побегам. После появления в спецучреждении двое неразлучных друзей постоянно сбегали, их возвращали обратно. Отец Леши был вынужден сдать сына в детдом, поскольку он отбился от рук, совершенно не слушался и подворовывал. Но мужчина и представить себе не мог такого ужаса.