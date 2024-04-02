atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

В детдоме погиб подросток

Детдомовец погиб при побеге — замдиректора грозит тюрьма

2 апреля 2024, 13:00
Фото: Сибкрай. ru
В детдоме погиб подросток

В новосибирском детдоме погиб подросток — возбуждено уголовное дело

В новосибирском детдоме «Жемчужина» погиб воспитанник. Подросток мог получить серьезные травмы при побеге, а администрация учреждения скрыть произошедшее, чтобы не портить статистику. Теперь директору и заместителю грозит уголовная ответственность.

Инцидент произошел в марте 2023 года. Двое друзей — Алексей* и Николай* — решили сбежать из детского дома. План продумывался более месяца — собирались продукты, находились пути обхода. Сначала подростки хотели уйти через кухню, но, поскольку Коля плохо бегал, решили спуститься с третьего этажа. Это и стало роковой ошибкой.

Ночью они открыли окно при помощи надломанной ручки. Коля полез первым начал готовить заранее припасенную лестницу. Но тут проснулись строгие соседи и парень прыгнул с третьего этажа. Следом прыгнул Леша. Но побег закончился неудачей.

Подростков вернули обратно. Леша сломал ногу, а вот Коле пришлось гораздо хуже. Подростка обнаружили в луже крови и без сознания.

«Был таз крови»: директору новосибирского детдома вынесли выговор за смерть подростка
Узнать подробнее
«Он постоянно матерился и не двигался. Медсестра нас осмотрела. Потом нас отправили в комнату. Из лекарств только обезболивающее дали. У Коли шла кровь из носа и рта. Фингал под глазом, вмятина у виска, зубы выбило. Весь день просидел на кресле с опущенной головой», — цитирует Лешу Сибкрай. ru.

Лешу избили соседи, чтобы он изложил историю в другом ключе — якобы Коля упал с турника., а Леша вывихнул ногу. Однако парень решил рассказать следователям всю правду.

Леша и Коля с самого начала были склонны с побегам. После появления в спецучреждении двое неразлучных друзей постоянно сбегали, их возвращали обратно. Отец Леши был вынужден сдать сына в детдом, поскольку он отбился от рук, совершенно не слушался и подворовывал. Но мужчина и представить себе не мог такого ужаса.

Сестра убила табуреткой 11-летнюю девочку в детдоме Тогучина под Новосибирском
Узнать подробнее
«Я видел на похоронах, что деформирована голова. Лицо прямое, плоское. Батюшка говорит, чтобы прощались, а администрация: „Зачем это надо?“. И на все вопросы отвечали невпопад, размыто. Воспитанников на прощании не было», — рассказал отец Коли.

По мнению отца, администрацию нужно привлечь к ответственности за сокрытие нелицеприятных фактов. С этим и согласно и следствие. Заместитель директора «Жемчужины» Ольга Малеванная и дежурная, администратор центра Ольга Шаварнаева проходят подозреваемыми по факту оставления в опасности и превышению должностных полномочий.

Сами женщины практически все отрицают. Ольга Малеванная заявляет, что узнала про все только утром, а Ольга Шаварнаева не согласна, что имел место сговор.

*имена изменены.

Школьницу, погибшую в детдоме в Новосибирской области, могли забить до смерти
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске директор детдома сменился после гибели 15-летнего подросткаВ Новосибирске отец погибшего подростка в детдоме узнал правду только после похорон
#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Смерть#Уголовное дело#Гибель#Детский дом#Подросток#Следствие#Александр Ляхов
Подпишитесь
Локоть может снова стать мэром Новосибирска — правда или фейк?
Вчера, 03:29
Два кандидата отказались от участия в выборах мэра Новосибирска. Кто они?
Сегодня, 07:36
«Буду делать выводы»: Олег Клемешов раскритиковал ненадлежащую уборку улиц
Сегодня, 06:40
Дрон приземлился на дамбу ГЭС в Новосибирске — его владельца ищет полиция
Сегодня, 04:07
Новосибирск попал в топ-10 благоприятных для жизни городов-миллионников
Сегодня, 01:54
ФСБ задержала директора регионального оператора по твердым отходам МУП «САХ»
Вчера, 04:58
"