Димитровский мост не будут перекрывать на время ремонта, но скорость ограничат

По информации мэрии города, ремонт будет идти два года. Да, это небыстро, зато результат обещают очень впечатляющий. Подрядчиком выступит ООО СК «Дороги Сибири». После 5 апреля выполнят ямочный ремонт и установят ограждающие блоки. В каждую сторону будут действовать три полосы движения, что должно помочь снизить пробки.