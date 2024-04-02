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После 5 апреля на Димитровском мосту выполнят ямочный ремонт и установят ограждающие блоки

Димитровский мост не будут перекрывать на время ремонта, но скорость ограничат

2 апреля 2024, 09:47
Фото: Артем Шершнев / atas.info
После 5 апреля на Димитровском мосту выполнят ямочный ремонт и установят ограждающие блоки

Скорость на Димитровском мосту в Новосибирске ограничат до 40 км/ч

Во избежание пробок перед началом работ на мосту выполнят ямочный ремонт и установят ограждающие блоки. В каждую сторону будут действовать три полосы движения.

В Новосибирске не будут перекрывать Димитровский мост во время ремонта, но снизят максимальную скорость транспорта до 40 км/час. Об этом заявил директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев.

По информации мэрии города, ремонт будет идти два года. Да, это небыстро, зато результат обещают очень впечатляющий. Подрядчиком выступит ООО СК «Дороги Сибири». После 5 апреля выполнят ямочный ремонт и установят ограждающие блоки. В каждую сторону будут действовать три полосы движения, что должно помочь снизить пробки.

Также в Новосибирске ремонтируют Октябрьский мост, и это изначально осложнило дорожную ситуацию. По словам Иосиф Кодалаева, ситуацию помог сгладить ямочный ремонт.

«Наличие дефектов на проезжей части Октябрьского моста приводит к снижению скорости автомобилей, вплоть до полной остановки. Мы проводили ямочный ремонт. <…> Скорость движения повысилась», — сказал директор «Гормоста» в эфире радио «КП-Новосибирск».
Димитровский мост в Новосибирске начнут ремонтировать на следующей неделе
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#Транспорт#Новосибирск#Ремонт#Димитровский мост#Алёна Рогонова#Ремонт дорог
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