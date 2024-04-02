Движение на трех улицах Новосибирска ограничат из-за ремонта — называем адреса

Также напомним, что с 8 апреля по 19 мая будет введено ограничение на проезд фур по дорогам Новосибирска. Большегрузы смогут передвигаться только по девяти улицам города. Фурам с весом на ось более 6 тонн и перевозящим технические грузы с нагрузкой на ось свыше 7 тонн будет запрещено движение по всем улицам города, кроме: Хилокская, Петухова, Советское шоссе, Мира, Ватутина, Бугринский мост, Большевистская, Бердское шоссе и Старое шоссе.