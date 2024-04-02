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Published Сегодня, 03:59

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Где запретят проезд

Движение на трех улицах Новосибирска ограничат из-за ремонта — называем адреса

2 апреля 2024, 03:59
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Где запретят проезд

Движение на трех улицах Новосибирска ограничат из-за ремонта

В Новосибирске ограничат движение сразу на трех улицах из-за ремонта. Называем районы и участки, где будет сложно проехать в апреле 2024.

На протяжении пяти месяцев будет временно ограничено движение автотранспорта на улице Доватора в Дзержинском районе. Ограничения будут действовать с 15 апреля по 15 сентября на участке длиной 350 метров, начиная от здания №70 и заканчивая зданием №100. Причина для таких ограничений — проведение земляных работ для реконструкции трубопроводов на этой улице.

Кроме того, в Новосибирске временно ограничат движение автомобилей на двух участках улицы Немировича-Данченко в Ленинском районе. Как сообщили в мэрии, с 6 апреля на 10 метров будет сужена проезжая часть улицы Немировича-Данченко возле здания №40, а с 16 апреля — на 9 метров у дома №39 на ул. Римского-Корсакова. Причина ограничения — работы по исправлению просадки дорожного полотна и ремонт теплотрассы.

В Новосибирске запретят движение фур — кого это не коснется
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Водителям следует оставаться бдительными, соблюдать правила дорожного движения и руководствоваться знаками и информационными щитами.

Также напомним, что с 8 апреля по 19 мая будет введено ограничение на проезд фур по дорогам Новосибирска. Большегрузы смогут передвигаться только по девяти улицам города. Фурам с весом на ось более 6 тонн и перевозящим технические грузы с нагрузкой на ось свыше 7 тонн будет запрещено движение по всем улицам города, кроме: Хилокская, Петухова, Советское шоссе, Мира, Ватутина, Бугринский мост, Большевистская, Бердское шоссе и Старое шоссе.

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