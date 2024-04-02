ХК «Сибирь» передаст деньги от продажи билетов пострадавшим от теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
По сообщению пресс-службы хоккейного клуба «Сибирь», 10 апреля игроки команды проведут благотворительный поединок против хоккейной команды «Сибсельмаш». Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы пострадавшим в результате теракта, произошедшего в ТРЦ «Крокус Сити Холл».
Билет с фиксированным местом будет стоить 300 рублей.
Посетителям, у которых есть абонементы, необходимо приобрести билеты на свои места до 9 апреля. В противном случае их места будут выставлены на общую продажу. Билеты доступны для приобретения онлайн и в кассах «Сибирь-Арены». Начало матча запланировано на 19:00.