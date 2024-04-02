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10 апреля 2024 года ХК «Сибирь» проведет благотворительный матч против команды «Сибсельмаш»

ХК «Сибирь» передаст деньги от продажи билетов пострадавшим от теракта в «Крокусе»

2 апреля 2024, 06:52
Фото: vk.com / hcsibir1962
10 апреля 2024 года ХК «Сибирь» проведет благотворительный матч против команды «Сибсельмаш»

ХК «Сибирь» передаст деньги от продажи билетов пострадавшим в «Крокусе»

Новосибирская команда сыграет с «Сибсельмашем», все деньги от продажи билетов передадут пострадавшим в теракте. Владельцам абонементов также необходимо приобрести билет.

По сообщению пресс-службы хоккейного клуба «Сибирь», 10 апреля игроки команды проведут благотворительный поединок против хоккейной команды «Сибсельмаш». Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы пострадавшим в результате теракта, произошедшего в ТРЦ «Крокус Сити Холл».

Билет с фиксированным местом будет стоить 300 рублей.

Посетителям, у которых есть абонементы, необходимо приобрести билеты на свои места до 9 апреля. В противном случае их места будут выставлены на общую продажу. Билеты доступны для приобретения онлайн и в кассах «Сибирь-Арены». Начало матча запланировано на 19:00.

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