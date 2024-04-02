ХК «Сибирь» передаст деньги от продажи билетов пострадавшим от теракта в «Крокусе»

Посетителям, у которых есть абонементы, необходимо приобрести билеты на свои места до 9 апреля. В противном случае их места будут выставлены на общую продажу. Билеты доступны для приобретения онлайн и в кассах «Сибирь-Арены». Начало матча запланировано на 19:00.