КВН-команда «Столик» вылетела из шоу «Лига городов» и упустила 10 млн рублей

Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
Modified Сегодня, 02:31
Updated Сегодня, 02:31
В шоу «Лига городов» на ТНТ команда из Чулыма под названием «Столик» потерпела поражение и покинула проект в своей погоне за десятью миллионами. В этот раз жюри единогласно выбрало «Сборную магаданцев» из Магадана, кроме одного наставника — Тимура Батрутдинова.
Жюри отметило, что выступление «Столика» было хорошим, но не блестящим. Они приняли решение в пользу магаданцев. Сергей Светлаков был краток в своем решении, констатируя, что «Магадан» был лучше.
Наставник Тимур Батрутдинов поддержал свою команду, но указал на основную ошибку их выступления. Он сказал, что «Лига городов» предпочитает эксперименты над юмором, а не классический подход.
Хотя участники команды «Столик» очень расстроились после поражения, они пришли к выводу, что падение — это всего лишь временная неудача. Они обещали вернуться в следующем сезоне и доказать свою ценность.
Стоит отметить, что это не единственное выступление этой команды в шоу. Однако новосибирцам еще ни разу не удавалось дойти до финала и выиграть заветные деньги.