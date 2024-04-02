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Команда не выиграла

КВН-команда «Столик» вылетела из шоу «Лига городов» и упустила 10 млн рублей

2 апреля 2024, 02:29
Фото: ТНТ
Команда не выиграла

КВН-команда «Столик» проиграла в шоу «Лига городов» на ТНТ

Команда «Столик» из Чулыма снова проиграла в шоу «Лига городов» на ТНТ, несмотря на хорошее выступление. Жюри отдало свои голоса в пользу других соперников.

В шоу «Лига городов» на ТНТ команда из Чулыма под названием «Столик» потерпела поражение и покинула проект в своей погоне за десятью миллионами. В этот раз жюри единогласно выбрало «Сборную магаданцев» из Магадана, кроме одного наставника — Тимура Батрутдинова.

Жюри отметило, что выступление «Столика» было хорошим, но не блестящим. Они приняли решение в пользу магаданцев. Сергей Светлаков был краток в своем решении, констатируя, что «Магадан» был лучше.

Фото: ТНТ

Наставник Тимур Батрутдинов поддержал свою команду, но указал на основную ошибку их выступления. Он сказал, что «Лига городов» предпочитает эксперименты над юмором, а не классический подход.

Хотя участники команды «Столик» очень расстроились после поражения, они пришли к выводу, что падение — это всего лишь временная неудача. Они обещали вернуться в следующем сезоне и доказать свою ценность.

Стоит отметить, что это не единственное выступление этой команды в шоу. Однако новосибирцам еще ни разу не удавалось дойти до финала и выиграть заветные деньги.

КВН-команда «Столик» из Чулыма поборется за 10 млн в шоу на ТНТ
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