КВН-команда «Столик» вылетела из шоу «Лига городов» и упустила 10 млн рублей

В шоу «Лига городов» на ТНТ команда из Чулыма под названием «Столик» потерпела поражение и покинула проект в своей погоне за десятью миллионами. В этот раз жюри единогласно выбрало «Сборную магаданцев» из Магадана, кроме одного наставника — Тимура Батрутдинова.