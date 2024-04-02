Магнитные бури в апреле 2024: приближение мощных геоударов и ад для метеозависимых

Перед наступлением магнитной бури не утомляйтесь, проводите по крайней мере час в день на свежем воздухе. Питайтесь легкой пищей, уменьшите потребление табака и алкоголя. Обеспечьте себе достаточный сон, занимайтесь легкой утренней гимнастикой. Если у вас есть хронические заболевания, имейте под рукой необходимые лекарства. Важно сохранять спокойствие, не преувеличивать влияние магнитной бури на организм.