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Published Сегодня, 04:30

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

Несколько магнитных бурь ожидается в этом месяце

Магнитные бури в апреле 2024: приближение мощных геоударов и ад для метеозависимых

2 апреля 2024, 04:30
Фото: Изображение Midjourney
Несколько магнитных бурь ожидается в этом месяце

В Новосибирске опубликован прогноз магнитных бурь на апрель 2024

Вспышки на Солнце провоцируют появление магнитных бурь, ухудшающих самочувствие людей. Прогноз магнитных бурь на апрель 2024 года составил Atas.info.

Прогноз магнитных бурь на апрель 2024

2 апреля ожидается проявление толчков на геомагнитном поле до 3 баллов. К 18:00 сила геомагнитных колебаний опустится до 1 балла, что называется спокойной магнитосферой.

3 апреля мощность магнитных бурь оценили в 2 балла, а к ночи они усилятся до 4.

4 апреля вновь ожидаются геомагнитные колебания, которые усилятся до 4 баллов.

5 апреля сила геомагнитных возмущений останется на таком же уровне.

9-10 апреля ожидается магнитная буря в 3 балла.

22 апреля она будет той же интенсивности. Утихнут геомагнитные вспышки к 24–25 апреля.

Расписание магнитных бурьРасписание магнитных бурь
Как измеряются в баллах магнитные буриКак измеряются в баллах магнитные бури
Расписание магнитных бурь
Фото: ru-meteo.ru

Воздействие магнитных бурь на организм человека

Усиление солнечной активности обычно влияет на самочувствие метеопатов. У некоторых людей возникает боль в суставах, обостряются хронические заболевания. Люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными.

Как подготовиться к магнитной буре

Перед наступлением магнитной бури не утомляйтесь, проводите по крайней мере час в день на свежем воздухе. Питайтесь легкой пищей, уменьшите потребление табака и алкоголя. Обеспечьте себе достаточный сон, занимайтесь легкой утренней гимнастикой. Если у вас есть хронические заболевания, имейте под рукой необходимые лекарства. Важно сохранять спокойствие, не преувеличивать влияние магнитной бури на организм.

Несколько магнитных бурь будет в апрелеНесколько магнитных бурь будет в апреле
Несколько магнитных бурь будет в апреле
Фото: Изображение Midjourney

Как защититься от негативного воздействия бури

Чтобы снизить негативное воздействие бури на организм, ограничьте интенсивные физические нагрузки, больше отдыхайте, обеспечьте полноценный сон. Питайтесь здоровой пищей: употребляйте рыбу, овощи, каши, пейте больше воды.

Чего следует избегать во время магнитных бурь

Откажитесь от кофе и вредных привычек. Избегайте стрессов, конфликтных ситуаций. Не занимайтесь задачами, требующими сосредоточенности и внимания. Ограничьте поездки на автомобиле.

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