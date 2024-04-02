Магнитные бури в апреле 2024: приближение мощных геоударов и ад для метеозависимых

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
2 апреля ожидается проявление толчков на геомагнитном поле до 3 баллов. К 18:00 сила геомагнитных колебаний опустится до 1 балла, что называется спокойной магнитосферой.
3 апреля мощность магнитных бурь оценили в 2 балла, а к ночи они усилятся до 4.
4 апреля вновь ожидаются геомагнитные колебания, которые усилятся до 4 баллов.
5 апреля сила геомагнитных возмущений останется на таком же уровне.
9-10 апреля ожидается магнитная буря в 3 балла.
22 апреля она будет той же интенсивности. Утихнут геомагнитные вспышки к 24–25 апреля.
Усиление солнечной активности обычно влияет на самочувствие метеопатов. У некоторых людей возникает боль в суставах, обостряются хронические заболевания. Люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными.
Перед наступлением магнитной бури не утомляйтесь, проводите по крайней мере час в день на свежем воздухе. Питайтесь легкой пищей, уменьшите потребление табака и алкоголя. Обеспечьте себе достаточный сон, занимайтесь легкой утренней гимнастикой. Если у вас есть хронические заболевания, имейте под рукой необходимые лекарства. Важно сохранять спокойствие, не преувеличивать влияние магнитной бури на организм.
Чтобы снизить негативное воздействие бури на организм, ограничьте интенсивные физические нагрузки, больше отдыхайте, обеспечьте полноценный сон. Питайтесь здоровой пищей: употребляйте рыбу, овощи, каши, пейте больше воды.
Откажитесь от кофе и вредных привычек. Избегайте стрессов, конфликтных ситуаций. Не занимайтесь задачами, требующими сосредоточенности и внимания. Ограничьте поездки на автомобиле.