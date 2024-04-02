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Временно исполняющим обязанности директора МУП «САХ» назначен Андрей Колмаков

Назначен новый директор МУП «САХ» — им стал экс-руководитель СГК

2 апреля 2024, 09:20
Фото: Telegram-канал СГК
Временно исполняющим обязанности директора МУП «САХ» назначен Андрей Колмаков

В МУП «САХ» назначили временного руководителя

Стало известно о кадровых перестановках в МУП «Спецавтохозяйство». Временно исполняющим обязанности назначен Андрей Колмаков.

Приказ о назначении Андрея Колмакова ответственным за деятельность регионального оператора, ответственного за вывоз твердых коммунальных бытовых отходов, был опубликован департаментом энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новосибирска. Свои непосредственные обязанности он сможет выполнять уже со 2 апреля.

Андрей Колмаков ранее уже работал в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и имеет опыт административно-хозяйственной деятельности. С мая 2018 по январь 2023 года временный руководитель МУП «САХ» являлся руководителем новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании». Стоит отметить, что эта деятельность явилась последствием своеобразного понижения в должности, поскольку до этого новосибирец занимал пост главы департамента энергетики и ЖКХ.

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1 апреля стало известно о задержании руководителя МУП «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова оперативниками регионального управления Федеральной службы безопасности. Позже стало известно о предъявлении ему и гражданской жене директора экологического оператора обвинения в возможной растрате финансов мусорного оператора и присвоении казенных средств.

На данный момент МУП «САХ» работает в штатном режиме.

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#Политика#Экономика#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Мусор#Назначение#Уголовное дело#Андрей Колмаков#Кадры#Александр Ляхов#МУП САХ#СГК
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