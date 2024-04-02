Назначен новый директор МУП «САХ» — им стал экс-руководитель СГК

Андрей Колмаков ранее уже работал в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и имеет опыт административно-хозяйственной деятельности. С мая 2018 по январь 2023 года временный руководитель МУП «САХ» являлся руководителем новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании». Стоит отметить, что эта деятельность явилась последствием своеобразного понижения в должности, поскольку до этого новосибирец занимал пост главы департамента энергетики и ЖКХ.