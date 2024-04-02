Назначен новый директор МУП «САХ» — им стал экс-руководитель СГК

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Приказ о назначении Андрея Колмакова ответственным за деятельность регионального оператора, ответственного за вывоз твердых коммунальных бытовых отходов, был опубликован департаментом энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новосибирска. Свои непосредственные обязанности он сможет выполнять уже со 2 апреля.
Андрей Колмаков ранее уже работал в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и имеет опыт административно-хозяйственной деятельности. С мая 2018 по январь 2023 года временный руководитель МУП «САХ» являлся руководителем новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании». Стоит отметить, что эта деятельность явилась последствием своеобразного понижения в должности, поскольку до этого новосибирец занимал пост главы департамента энергетики и ЖКХ.
1 апреля стало известно о задержании руководителя МУП «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова оперативниками регионального управления Федеральной службы безопасности. Позже стало известно о предъявлении ему и гражданской жене директора экологического оператора обвинения в возможной растрате финансов мусорного оператора и присвоении казенных средств.
На данный момент МУП «САХ» работает в штатном режиме.