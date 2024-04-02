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Новосибирск в топе городов

Новосибирск попал в топ-10 благоприятных для жизни городов-миллионников

2 апреля 2024, 01:54
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Новосибирск в топе городов
Новосибирск стал одним из городов с миллионным населением благоприятных для жизни, вместе с Бердском, Обью, Куйбышевым, Татарском и Карасуком.

Министерство строительства России опубликовало свежий рейтинг городов-миллионников, основанный на оценке качества городской среды за 2023 год. В ходе исследования эксперты учитывали множество показателей, включая общественную, деловую и социально-досуговую инфраструктуру, состояние дорог, наличие парков и так далее.

Новосибирск, набравший 219 баллов, продемонстрировал положительную динамику по сравнению с 2022 годом (тогда было на 13 баллов меньше) и занял девятое место в рейтинге, уступив Уфе и Перми. Кроме того, Бердск, Обь, Куйбышев, Татарск и Карасук также были признаны благоприятными для жизни муниципалитетами Новосибирской области.

Неудивительно, что Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань вновь оказались в числе лидеров по качеству городской среды. Эти города уже давно известны своей развитой инфраструктурой и удобствами для жизни.

Напомним, ранее мы составили топ-5 лучших районов Новосибирска для проживания в квартире в 2024 году. В лидерах Центральный, Октябрьский и Заельцовский. Мы выяснили, сколько там стоит жилье.

Топ-5 лучших районов Новосибирска для проживания в квартире в 2024 году
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