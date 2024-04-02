Новосибирск попал в топ-10 благоприятных для жизни городов-миллионников

Новосибирск, набравший 219 баллов, продемонстрировал положительную динамику по сравнению с 2022 годом (тогда было на 13 баллов меньше) и занял девятое место в рейтинге, уступив Уфе и Перми. Кроме того, Бердск, Обь, Куйбышев, Татарск и Карасук также были признаны благоприятными для жизни муниципалитетами Новосибирской области.