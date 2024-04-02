Получить водительские права стало сложнее — все изменения с 1 апреля 2024

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Одно из изменений заключается в увеличении срока пересдачи для тех, кто не сдал вождение с трех и более попыток. Теперь прийти на экзамен в следующий раз можно через 6-9 месяцев.
Для успешной сдачи экзамена необходимо не превысить 6 штрафных баллов, которые начисляются за совершенные ошибки. Если набрано 7 или больше штрафных баллов, экзамен будет прекращен. Ранее максимальное количество штрафных баллов составляло 5.
С иностранным водительским удостоверением теперь можно водить машину в РФ только в течение одного года. Если это иностранный гражданин, то срок начинается с даты получения вида на жительство или гражданства РФ, а для граждан РФ — с момента въезда в страну. Чтобы продолжить водить после этого срока, нужно получить российское водительское удостоверение. Однако для белорусских водительских прав исключение сделали — они действительны в РФ наравне с российскими.
Теперь для получения водительского удостоверения с открытыми категориями А, В, M и их подкатегориями достаточно сдать только экзамен по теории. Раньше для получения прав любой категории нужно было сдавать и теорию, и вождение.
После третьей неудачной попытки сдать экзамен в ГИБДД пересдачу назначат через 6-9 месяцев. До этого после неудачной попытки теорию можно было пересдать через 7-30 дней, а вождение — через 7-60 дней. Теперь такие сроки остались только для первых трех пересдач.
С 1 апреля ГИБДД также изменило несколько упражнений на практическом экзамене по вождению. Например, маневр «движение задним ходом» теперь не нужно выполнять на экзамене на категории А, М и А1. Его заменили на «проезд по колейной доске»: нужно проехать по узкой полосе. Также больше не нужно выполнять маневр «начало движения на спуске» на всех категориях.
Обгон или опережение других транспортных средств во время экзамена стали необязательным. Раньше без этого экзамен не засчитывали. Теперь его примут, даже если нет возможности обогнать или опередить другое транспортное средство.
В экзаменационной машине должен быть видеорегистратор, который фиксирует, когда экзаменатор нажимает на дополнительные педали тормоза и сцепления. Раньше это могли сделать незаметно, чтобы помочь кандидату сдать экзамен.