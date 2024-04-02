Получить водительские права стало сложнее — все изменения с 1 апреля 2024

С иностранным водительским удостоверением теперь можно водить машину в РФ только в течение одного года. Если это иностранный гражданин, то срок начинается с даты получения вида на жительство или гражданства РФ, а для граждан РФ — с момента въезда в страну. Чтобы продолжить водить после этого срока, нужно получить российское водительское удостоверение. Однако для белорусских водительских прав исключение сделали — они действительны в РФ наравне с российскими.