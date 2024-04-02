Постные рецепты: что есть в пост когда уже все надоело

Самый строгий и продолжительный пост в 2024 году начался 18 марта и продлится он до 4 мая. Православные в это время очищаются духовно и физически, отказывая себе во многих продуктах. Atas.info нашел пять простых рецептов для готовки, которые можно есть тем, кто постится.

Котлеты из капусты Многие считают, что овощные котлеты не могут быть вкусными. Но это не так. Если вы следуете этому рецепту, то скоро в этом убедитесь сами. Приготовление котлет несложное. Главное — готовить с хорошим настроением. Готовить котлеты — просто Фото: Изображение Midjourney Ингредиенты: Капуста белокочанная — 500 г

Манная крупа — ½ стакана

Лук репчатый — 1 шт.

Постный майонез — 3 ст. л.

Чеснок — 1-2 зуб.

Томатный соус (домашний или покупной) — по вкусу

Соль — по вкусу

Приправа «хмели-сунели» — по вкусу Шаг 1. Залейте манную крупу водой (примерно полстакана), чтобы она разбухла. Затем натрите капусту на крупной терке. Шаг 2. Очистите репчатый лук и нарежьте его мелкими кусочками. Шаг 3. Готовьте котлетное тесто. Вмешайте нарезанный лук и разбухшую манку в натертую капусту. Добавьте несколько ложек томатного соуса. Приправьте хмели-сунели и солью по вкусу. Добавьте чеснок, предварительно его пропустив через чесночницу. Майонез используйте в качестве связующего компонента. Шаг 4. Перемешайте все ингредиенты очень хорошо. Тесто должно быть липким. Если оно жидкое, добавьте несколько ложек муки. Шаг 5. Подождите, пока сковорода нагреется. Налейте достаточное количество растительного масла для жарки. Выложите слепленные котлеты на сковороду. Установите самый низкий уровень огня. Дайте им пожариться и затем приступите к дегустации. Картофельная запеканка с грибами Запеканка с грибами — одно из простых и вкусных блюд: им и гостей угостить не стыдно. Из картошки и грибов можно сделать интересное блюдо Фото: Изображение Midjourney Ингредиенты (на 8 порций): Картофель — 1-1,5 кг

Грибы — 0,5 кг

Помидоры — 2-3 шт.

Лук — 2-3 шт.

Майонез без масла

Растительное масло

Соль

Перец Шаг №1. Для приготовления картофельной запеканки с грибами нужно очистить и нарезать картофель средними кусочками. Затем положить его в кастрюлю с водой и варить около 20 минут или пока не будет готов. Грибы промыть и нарезать средними кусочками. Лук также очистить и нарезать мелко. Разогреть растительное масло в сковороде, добавить грибы и лук, обжарить до испарения жидкости и пока грибы не станут румяными. Остудить. Шаг №2. Воду в кастрюле лучше немного оставить, чтобы пюре получилось не слишком сухим. Размять картофель толкушкой для пюре. Посолить по вкусу и добавить специи, если хочется. Хорошо перемешать. Шаг №3. Измельчить остывшие грибы с помощью блендера или мясорубки. Посолить и поперчить по вкусу. Включить духовку на разогрев до 180 градусов. Шаг №4. Смазать форму для запекания растительным маслом и выложить 1/3 часть приготовленного картофельного пюре, равномерно распределить по дну формы. Шаг №5. Наложить шампиньоны на картофель слоем. Шаг №6. Поверх грибов выложить еще одну треть картофеля. Промытые и обсушенные помидоры нарезать тонкими кружочками и равномерно распределить на картофеле в один слой. Шаг №7. На помидоры выложить последнюю часть картофеля. Сверху смазать постным майонезом. Шаг №8. Запекать картофельную запеканку в разогретой духовке при 180 градусах до получения румяной корочки. Время запекания может составить около 40 минут. Рататуй Летнее яркое блюдо из овощей, которое отлично подходит для летнего сезона. Рататуй не самое простое блюдо Фото: Изображение Midjourney Ингредиенты: Баклажаны — 600 г (2 шт.)

Кабачки — 600 г (2 шт.)

Помидоры — 1 кг (7 шт.)

Лук репчатый — 150 г (2 шт.)

Перец болгарский — 400 г (4 шт.)

Чеснок — 4 зубчика

Масло оливковое — 100 мл

Паприка молотая — 1 чайная ложка

Травы прованские сушеные — по вкусу

Зелень петрушки (для подачи) — по вкусу

Соль — по вкусу Шаг №1. Первым делом нарежьте лук мелкими кусочками и обжарьте его в оливковом масле до прозрачности. Посолите лук. Шаг №2. Снимите кожицу с трех помидоров и удалите семена у болгарского перца. Нарежьте помидоры и перец кубиками и добавьте их к обжаренному луку. Продолжайте готовить овощи на сковороде около десяти минут. Затем измельчите обжаренные овощи с помощью блендера до нужной консистенции. Подготовленный соус выложите ровным слоем на дно формы для запекания. Шаг №3. Включите духовку и разогрейте ее до 180°С. Теперь нарежьте вымытые и очищенные кабачки, баклажаны и оставшиеся помидоры тонкими кружочками примерно 5 мм толщиной. Выложите их сверху на соус, чередуя. Посолите овощи по вкусу. Помажьте сверху оливковым маслом, смешанным с измельченным чесноком, молотой паприкой и прованскими травами. Шаг №4. Накройте форму фольгой и отправьте ее в духовку на 30 минут, которую предварительно нагрели до 180°С. Затем снимите фольгу и готовьте еще 20 минут. Готовый рататуй посыпьте мелко нарезанной свежей зеленью. Рулетики из лаваша с картошкой и грибами Мягкие и ароматные рулетики из тонкого лаваша с начинкой из картофеля и грибов — легкая и вкусная закуска. Их готовить очень просто, а ингредиенты доступны и недорогие. (для иллюстрации) Фото: Изображение Midjourney Ингредиенты: картофель (600 г)

вешенки (300 г)

лук репчатый (100 г)

чеснок (3-4 зубчика)

тонкий лаваш (250 г)

масло растительное (75 мл)

соль, перец. Шаг №1. Сначала подготовьте все продукты: очистите картофель и лук, нарежьте их мелкими кубиками. Также нарежьте грибы. Затем отварите картофель в подсоленной воде до готовности и разомните его в пюре. Шаг №2. Обжарьте лук на растительном масле до прозрачности, затем добавьте грибы и обжаривайте их до выпаривания жидкости. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте зелёный лук и чеснок. Смешайте грибную начинку с картофельным пюре. Шаг №3. Разложите начинку на лаваш и сверните её в рулет. Затем нарежьте рулет поперечными кусочками и обжарьте их на растительном масле до румяности. Рулетики из лаваша с картофелем и грибами можно подавать сразу после приготовления или оставить остыть. Картошка, тушенная с болгарским перцем и фасолью Картошка, приготовленная с болгарским перцем, фасолью, морковью и луком, — отличный вариант питательного блюда на каждый день. Фасоль заменяет мясо в этом рагу, делая его сытным и полезным. Вкусная запеканка к вашему столу Фото: Изображение Midjourney Ингредиенты: Картофель — 350 г (3 шт.)

Консервированная красная фасоль — 150 г

Болгарский перец — 80 г (½ шт.)

Репчатый лук — 40 г (1 шт.)

Морковь — 40 г (½ шт.)

Чеснок — 1 зубчик

Томатная паста — 20 г

Подсолнечное масло — 45 мл (3 столовые ложки)

Соль — 1/3 чайной ложки (по вкусу)

Черный перец молотый — щепотка Шаг №1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Слейте маринад с консервированной фасоли и вскипятите 60 мл воды. Шаг №2. Промойте болгарский перец и удалите семена. Нарежьте лук, морковь и перец мелкими кубиками. Шаг №3. Разогрейте подсолнечное масло на сковороде и обжарьте лук, морковь и перец на сильном огне 3-4 минуты, регулярно перемешивая. Шаг №4. Пока овощи обжариваются, нарежьте очищенный картофель средними кубиками. Шаг №5. Добавьте к картофелю в сковороду с обжаренными овощами. Разведите томатную пасту в 60 мл кипятка и добавьте в сковороду. Посолите по вкусу. Шаг №6. Тщательно перемешайте, накройте сковороду крышкой и тушите на небольшом огне 15-20 минут, пока картофель не станет мягким. Кислинка томатной пасты поможет сохранить форму картофеля. Шаг №7. Затем добавьте консервированную фасоль в сковороду к остальным ингредиентам. Шаг №8. Еще раз перемешайте, накройте сковороду крышкой и готовьте овощное рагу с фасолью на небольшом огне 2-3 минуты. Шаг №9. Пропустите чеснок через пресс и добавьте к рагу. Посыпьте молотым черным перцем и при необходимости добавьте соль. Шаг №10. Перемешайте рагу и снимите сковороду с плиты. По желанию посыпьте измельченной зеленью. Шаг №11. Подавайте картошку, тушенную с болгарским перцем и фасолью в томатном соусе, горячим в качестве самостоятельного блюда или как гарнир к мясу. Блюдо идеально подходит для поста и вегетарианского меню. Топ-5 легких рецептов идеальных крем-супов — проверено редакцией Узнать подробнее Читайте также: Топ-10 быстрых и вкусных рецептов на ужин, проверенных редакцией Постимся вкусно: рецепты аппетитных блюд для Великого поста Топ-5 небанальных идей полезных завтраков: рецепты от диетолога