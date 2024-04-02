СК возбудил уголовное дело на мигранта-мясника, оскорблявшего коллег на рынке

Posted Сегодня, 02:31
Published Сегодня, 02:31
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Updated Сегодня, 02:33
Региональному СК поручено возбудить уголовное дело в отношении мигранта-мясника, оскорблявшего коллег на рынке. Такое распоряжение дал глава СК России Александр Бастрыкин.
Поводом послужили сообщения в СМИ, в которых говорилось, что мужчина допускает в отношении коллег заявления экстремистского характера, официально не трудоустроен, нарушает закон.
Региональный СК проводит проверку.
Речь идет о рубщике мяса из Таджикистана. О том, что мужчина ведет себя неприемлемо, сообщила его коллега-продавец. По словам женщины, она была вынуждена уйти с работы из-за его поведения — он слал проклятия в адрес бойцов СВО, с непонятной целью фотографировал коллег, задавал им странные вопросы и слушал проповеди радикальных исламистов. После этого мужчину уволили в работы.