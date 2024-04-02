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Инцидент произошел на одном из рынков Новосибирска

СК возбудил уголовное дело на мигранта-мясника, оскорблявшего коллег на рынке

2 апреля 2024, 02:31
Фото: Максим Кимерлинг / 1MI
Инцидент произошел на одном из рынков Новосибирска

В Новосибирске СК возбудил дело за экстремизм в отношении мигранта-мясника

Речь идет о рубщике мяса из Таджикистана. О том, что мужчина ведет себя неприемлемо, сообщила его коллега-продавец.

Региональному СК поручено возбудить уголовное дело в отношении мигранта-мясника, оскорблявшего коллег на рынке. Такое распоряжение дал глава СК России Александр Бастрыкин.

Поводом послужили сообщения в СМИ, в которых говорилось, что мужчина допускает в отношении коллег заявления экстремистского характера, официально не трудоустроен, нарушает закон.

Региональный СК проводит проверку.

Мигранта-мясника, оскорблявшего русских коллег, уволили с работы
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Речь идет о рубщике мяса из Таджикистана. О том, что мужчина ведет себя неприемлемо, сообщила его коллега-продавец. По словам женщины, она была вынуждена уйти с работы из-за его поведения — он слал проклятия в адрес бойцов СВО, с непонятной целью фотографировал коллег, задавал им странные вопросы и слушал проповеди радикальных исламистов. После этого мужчину уволили в работы.

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#Новосибирск#Алёна Рогонова
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