Скандальный новосибирский бар «Элтон» сменил название

Posted Сегодня, 01:18
Published Сегодня, 01:18
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Updated Сегодня, 02:01
Заведение теперь будет называться «Бритни». По словам представителей бара, изменение названия связано с новой концепцией, которая пока держится в секрете. Однако известно, что посетители все также смогут наслаждаться разнообразными шоу-программами.
Ранее в баре возник скандал, связанный с содержанием развлекательной программы, которая вызвала возмущение активистов. В действиях руководства были обнаружены признаки пропаганды ЛГБТ*, и полиция выявила элементы преступления, предусмотренного законом о борьбе с экстремизмом.
Таким образом, новое название бара является попыткой заведения изменить свою репутацию и избежать дальнейших скандалов. Ранее из сервиса 2ГИС пропали все фотографии и стерты почти все отзывы о заведении.
Напомним, что внимание к бару изначально привлек молодой блогер Влад Пушкин. Он обратился к Екатерине Мизулиной с просьбой о проверке заведения. Тогда туда нагрянули правоохранители.
*ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ