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Published Сегодня, 03:39

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27-летняя мать двоих детей Алина скончалась после посещения стоматолога в Новосибирске в конце 2023 года

Стала известна причина смерти девушки, скончавшейся после посещения стоматолога

2 апреля 2024, 03:39
Фото: соцсети
27-летняя мать двоих детей Алина скончалась после посещения стоматолога в Новосибирске в конце 2023 года

Причина смерти девушки, скончавшейся после посещения стоматолога в Новосибирске

Алина Зубарева скончалась после посещения стоматолога в Новосибирске, и лишь недавно мать узнала точную причину ее смерти.

В Новосибирске мать девушки, погибшей после удаления зуба, назвала причину ее смерти. После трех месяцев следствия маме Алины удалось узнать, что в деле дочери в качестве причины смерти фигурируют анафилактический шок и сепсис, сообщает «КП-Новосибирск».

В конце 2023 года у 27-летняя мать двоих детей Алина пожаловалась на зубную боль, и пошла к стоматологу. Зуб удалили, но дома девушка почувствовала себя еще хуже — вплоть до того, что не могла говорить. Мама Алины вызвала скорую помощь, но к приезду врачей девушка потеряла сознание, затем впала в кому и в итоге умерла в реанимации.

Следователи классифицировали причину смерти как причинение смерти по неосторожности. Сейчас следователи будут повторно проверять стоматологию и установить все обстоятельства произошедшего.

8-летняя дочь и 5-летний сын погибшей сейчас находятся с бабушкой. Мама Алины взяла на себя временную опеку над внуками и планирует оформить ее как постоянную. Чтобы помочь детям справиться с произошедшим, она собирается обратиться к психологу.

Как ранее сообщали СМИ, инцидент произошел в ноябре 2023 года в муниципальной клинике в Ленинском районе Новосибирска.

Новосибирский Роздравнадзор проверит стоматологов из-за кончины после удаления зуба
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#Происшествия#Новосибирск#Смерть#Дети-сироты#Стоматология#Опека#Алёна Рогонова
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