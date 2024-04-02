Стала известна причина смерти девушки, скончавшейся после посещения стоматолога

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
В Новосибирске мать девушки, погибшей после удаления зуба, назвала причину ее смерти. После трех месяцев следствия маме Алины удалось узнать, что в деле дочери в качестве причины смерти фигурируют анафилактический шок и сепсис, сообщает «КП-Новосибирск».
В конце 2023 года у 27-летняя мать двоих детей Алина пожаловалась на зубную боль, и пошла к стоматологу. Зуб удалили, но дома девушка почувствовала себя еще хуже — вплоть до того, что не могла говорить. Мама Алины вызвала скорую помощь, но к приезду врачей девушка потеряла сознание, затем впала в кому и в итоге умерла в реанимации.
Следователи классифицировали причину смерти как причинение смерти по неосторожности. Сейчас следователи будут повторно проверять стоматологию и установить все обстоятельства произошедшего.
8-летняя дочь и 5-летний сын погибшей сейчас находятся с бабушкой. Мама Алины взяла на себя временную опеку над внуками и планирует оформить ее как постоянную. Чтобы помочь детям справиться с произошедшим, она собирается обратиться к психологу.
Как ранее сообщали СМИ, инцидент произошел в ноябре 2023 года в муниципальной клинике в Ленинском районе Новосибирска.