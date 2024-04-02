Стала известна причина смерти девушки, скончавшейся после посещения стоматолога

В конце 2023 года у 27-летняя мать двоих детей Алина пожаловалась на зубную боль, и пошла к стоматологу. Зуб удалили, но дома девушка почувствовала себя еще хуже — вплоть до того, что не могла говорить. Мама Алины вызвала скорую помощь, но к приезду врачей девушка потеряла сознание, затем впала в кому и в итоге умерла в реанимации.