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28 марта на дамбе Оби в Новосибирске нашли дрон. Фото носит иллюстративный характер

Стало известно, что за дрон нашли на ОбьГЭС в Новосибирске

2 апреля 2024, 11:11
Фото: 1MI
28 марта на дамбе Оби в Новосибирске нашли дрон. Фото носит иллюстративный характер
2 апреля стало известно, что на прошлой неделе в Новосибирске нашли дрон. На место вызвали кинолога, который выяснил, что аппарат пустой и опасности нет.

Дрон, найденный 28 марта на дамбе Оби в Новосибирске, — это экспериментальный, не вышедший в серийное производство образец одной из компаний-производителя БПЛА. Об этом корреспонденту Atas.info сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, при испытательных полетах компания-производитель должна ставить в известность соответствующие органы. Чего в этом случае, вероятно, не произошло. В итоге обнаруженный аппарат проходил в сводках происшествий как угроза теракта.

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