Стало известно, что за дрон нашли на ОбьГЭС в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Дрон, найденный 28 марта на дамбе Оби в Новосибирске, — это экспериментальный, не вышедший в серийное производство образец одной из компаний-производителя БПЛА. Об этом корреспонденту Atas.info сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, при испытательных полетах компания-производитель должна ставить в известность соответствующие органы. Чего в этом случае, вероятно, не произошло. В итоге обнаруженный аппарат проходил в сводках происшествий как угроза теракта.