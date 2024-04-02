Угроза терроризма и режим КТО: стоит ли ехать на отдых в Дагестан весной 2024

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Published Сегодня, 05:49
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31 марта, рано утром в 05:35, в Махачкале и Каспийске, силовики получили информацию о наличии вооруженных лиц, связанных с террористической деятельностью. Спецназ ФСБ заблокировал этих преступников в нескольких квартирах жилых районов Махачкалы и Каспийска. Режим КТО был введен начальником регионального управления ФСБ для обеспечения безопасности жителей в окрестностях, где были обнаружены преступники. Жителей соседних домов были эвакуированы, оперативный штаб Национального антитеррористического комитета координировал работу правоохранительных органов.
Во время контртеррористической операции в Дагестане было задержано трое боевиков. Они планировали совершить теракт. При обыске у них нашли оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. После задержания, режим КТО отменили.
Режим контртеррористической операции (КТО) устанавливается и отменяется руководителем ФСБ или по его поручению уполномоченным лицом. В случае крупных операций директор службы информирует президента, премьер-министра, председателей обеих палат парламента, генерального прокурора и других. Иногда ФСБ создает оперативный штаб, координирующий действия военных, нацгвардии, полиции, спасателей и сотрудников других ведомств.
Режим КТО вводится на основании закона «О противодействии терроризму» для минимизации возможных терактов. Он предусматривает ряд мер и временных ограничений. Силовики имеют право:
Как отметил глава Дагестана Сергей Меликов, «выявление преступников произошло в том числе в рамках усиления безопасности после теракта» в «Крокус Сити Холле», где погибли более 140 человек, еще более 150 — пострадали.
Сейчас в России не самое спокойное время. После трагедии в «Крокусе» в разных регионах были попытки внести «смуту» в не без того взволнованное общество. Однако в самом Дагестане уже готовятся к летнему туристическому сезону: рестораны вводят новое меню, а также открываются отели и торговые центры. В апреле в республику ехать еще рано, а вот с мая многие туристы уже охотно бронируют путевки. Решать, ехать на отдых или нет, только вам.