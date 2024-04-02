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Published Сегодня, 05:49

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В Дагестане была неспокойная обстановка

Угроза терроризма и режим КТО: стоит ли ехать на отдых в Дагестан весной 2024

2 апреля 2024, 05:49
Фото: 1MI
В Дагестане была неспокойная обстановка

Стало известно, стоит ли новосибирцам сейчас отдыхать в Дагестане

В южных городах — Каспийске и Махачкале Республике Дагестан, был объявлен режим контртеррористической операции (КТО) из-за вооруженных террористов. С приходом весны туристы из России выбирали для отдыха именно эти города. Atas.info выяснил, стоит ли ехать в Дагестан весной 2024.

Что произошло в Дагестане

31 марта, рано утром в 05:35, в Махачкале и Каспийске, силовики получили информацию о наличии вооруженных лиц, связанных с террористической деятельностью. Спецназ ФСБ заблокировал этих преступников в нескольких квартирах жилых районов Махачкалы и Каспийска. Режим КТО был введен начальником регионального управления ФСБ для обеспечения безопасности жителей в окрестностях, где были обнаружены преступники. Жителей соседних домов были эвакуированы, оперативный штаб Национального антитеррористического комитета координировал работу правоохранительных органов.

Во время контртеррористической операции в Дагестане было задержано трое боевиков. Они планировали совершить теракт. При обыске у них нашли оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. После задержания, режим КТО отменили.

Террористы задержаныТеррористы задержаны
Террористы задержаны
Фото: Изображение Midjourney

Что такое режим КТО

Режим контртеррористической операции (КТО) устанавливается и отменяется руководителем ФСБ или по его поручению уполномоченным лицом. В случае крупных операций директор службы информирует президента, премьер-министра, председателей обеих палат парламента, генерального прокурора и других. Иногда ФСБ создает оперативный штаб, координирующий действия военных, нацгвардии, полиции, спасателей и сотрудников других ведомств.

Режим КТО вводится на основании закона «О противодействии терроризму» для минимизации возможных терактов. Он предусматривает ряд мер и временных ограничений. Силовики имеют право:

  • проверять машины и людей, проверять документы;
  • эвакуировать людей и транспорт с территории, где объявлен режим КТО;
  • усилить охрану общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;
  • контролировать телефонные переговоры и другую информацию, передаваемую по коммуникационным системам;
  • использовать машины, принадлежащие организациям, а в чрезвычайных случаях — физическим лицам;
  • приостановить работу опасных производств и организаций;
  • отключить связь;
  • временно переселить людей в безопасные районы;
  • ввести карантин;
  • ограничивать движение автомобилей и пешеходов;
  • свободно проникать в жилые и другие помещения (это касается только участников операции);
  • ограничивать или запрещать продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;
  • ограничивать или приостанавливать работу частных детективов и охранников.
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Как отметил глава Дагестана Сергей Меликов, «выявление преступников произошло в том числе в рамках усиления безопасности после теракта» в «Крокус Сити Холле», где погибли более 140 человек, еще более 150 — пострадали.

 

Стоит ли лететь на отдых в Дагестан

Сейчас в России не самое спокойное время. После трагедии в «Крокусе» в разных регионах были попытки внести «смуту» в не без того взволнованное общество. Однако в самом Дагестане уже готовятся к летнему туристическому сезону: рестораны вводят новое меню, а также открываются отели и торговые центры. В апреле в республику ехать еще рано, а вот с мая многие туристы уже охотно бронируют путевки. Решать, ехать на отдых или нет, только вам.

Лететь в Дагестан можно, но осторожноЛететь в Дагестан можно, но осторожно
Лететь в Дагестан можно, но осторожно
Фото: 1MI
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