Угроза терроризма и режим КТО: стоит ли ехать на отдых в Дагестан весной 2024

Сейчас в России не самое спокойное время. После трагедии в «Крокусе» в разных регионах были попытки внести «смуту» в не без того взволнованное общество. Однако в самом Дагестане уже готовятся к летнему туристическому сезону: рестораны вводят новое меню, а также открываются отели и торговые центры. В апреле в республику ехать еще рано, а вот с мая многие туристы уже охотно бронируют путевки. Решать, ехать на отдых или нет, только вам.