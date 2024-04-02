В Новосибирске провели флешмоб, посвященный аутизму

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
В преддверии Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма, который принято отмечать 2 апреля, в Новосибирской филармонии состоялось тематическое мероприятие, сообщает пресс-служба учреждения.
Гостями стали и родители детей с расстройством, и сами мальчики и девочки, которым не так просто живется в нашем большом мире. Праздник под эгидой слогана #Аутизмнеприговор получился очень ярким и интересным.
Автором и организатором мероприятия в Новосибирской филармонии стала Елена Фомина. Она поблагодарила всех неравнодушных людей, благодаря которым состоялась эта встреча.
«Семь лет подряд мы проводим этот флешмоб. На этих встречах родители ребятишек с РАС могут почувствовать поддержку, дети получают приятные сюрпризы: мягкие игрушки и сладкие подарки», — отметила Елена Фомина.
Завершили праздник запуском голубей, которые символизируют веру и надежду родителей. Каждый из них мечтает, чтобы дочь или сын смогли свободно контактировать с миром.
Отметим, что проблема аутизма актуальна для Новосибирской области. В регионе насчитывается почти две тысячи детей, у которых диагностировано данное расстройство.