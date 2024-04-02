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Флешмоб в Новосибирске

В Новосибирске провели флешмоб, посвященный аутизму

2 апреля 2024, 10:59
Фото: Ксения Сливинская
Флешмоб в Новосибирске
Мероприятие состоялось в Новосибирской филармонии в преддверии Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма. На встречу пришли сотни взрослых и детей.

В преддверии Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма, который принято отмечать 2 апреля, в Новосибирской филармонии состоялось тематическое мероприятие, сообщает пресс-служба учреждения.

Гостями стали и родители детей с расстройством, и сами мальчики и девочки, которым не так просто живется в нашем большом мире. Праздник под эгидой слогана #Аутизмнеприговор получился очень ярким и интересным.

Автором и организатором мероприятия в Новосибирской филармонии стала Елена Фомина. Она поблагодарила всех неравнодушных людей, благодаря которым состоялась эта встреча.

«Семь лет подряд мы проводим этот флешмоб. На этих встречах родители ребятишек с РАС могут почувствовать поддержку, дети получают приятные сюрпризы: мягкие игрушки и сладкие подарки», — отметила Елена Фомина.

Завершили праздник запуском голубей, которые символизируют веру и надежду родителей. Каждый из них мечтает, чтобы дочь или сын смогли свободно контактировать с миром.

Отметим, что проблема аутизма актуальна для Новосибирской области. В регионе насчитывается почти две тысячи детей, у которых диагностировано данное расстройство.

#Новосибирск#Родители#Волонтеры#Спектакль#Фотосессия#Гигиена#Поддержка#Сладкие подарки#Флешмоб#Елена Васильченко
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