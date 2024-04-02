В Новосибирске школьник напал на учителя с кулаками — мужчина уволился

Инцидент произошел 22 марта. Ученик и раньше был склонен к агрессивному поведению, постоянно задирал и оскорблял своих ровесников. Учитель дал отпор, но, как утверждает родительская общественность, его якобы заставили извиниться перед задетым во время конфликта подростком. По мнению родителей, все это смотрится крайне некрасиво, некультурно и негативно сказывается на престиже педагогической профессии.