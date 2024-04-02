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Учитель уволился из школы

В Новосибирске школьник напал на учителя с кулаками — мужчина уволился

2 апреля 2024, 10:31
Фото: 1MI
Учитель уволился из школы

в Новосибирске учитель уволился после драки с учеником

В одной из школ Новосибирска произошел конфликт между учеником и педагогом. Восьмиклассник обиделся на учителя и напал на него с кулаками. Мужчина после этого уволился.

Инцидент произошел 22 марта. Ученик и раньше был склонен к агрессивному поведению, постоянно задирал и оскорблял своих ровесников. Учитель дал отпор, но, как утверждает родительская общественность, его якобы заставили извиниться перед задетым во время конфликта подростком. По мнению родителей, все это смотрится крайне некрасиво, некультурно и негативно сказывается на престиже педагогической профессии.

Сам учитель подтвердил историю и объяснил свой поступок. По его мнению, в ходе конфликта была нарушена педагогическая этика.

«Мальчик накинулся на меня с кулаками. Был вынужден поставить блок и случайно прикоснулся к нему. Этого я не должен был делать ни в коем случае. А администрация школы отреагировала должным образом. Слава Богу, другие ученики вполне интеллигентные и культурные», — рассказал мужчина precedent.tv.
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В курсе про конфликт и департамент образования администрации города Новосибирска. По информации ведомства, с целью конструктивного урегулирования конфликтной ситуации методист образовательной организации предложил учителю провести беседу с обучающимся, на что учитель ответил отказом. В тот же день он уволился по собственному желанию.

В школе отрицают факт требования извинений перед подростком. Сами родители заняты поиском репетитора для детей.

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