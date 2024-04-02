В Новосибирске школьник напал на учителя с кулаками — мужчина уволился

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Инцидент произошел 22 марта. Ученик и раньше был склонен к агрессивному поведению, постоянно задирал и оскорблял своих ровесников. Учитель дал отпор, но, как утверждает родительская общественность, его якобы заставили извиниться перед задетым во время конфликта подростком. По мнению родителей, все это смотрится крайне некрасиво, некультурно и негативно сказывается на престиже педагогической профессии.
Сам учитель подтвердил историю и объяснил свой поступок. По его мнению, в ходе конфликта была нарушена педагогическая этика.
«Мальчик накинулся на меня с кулаками. Был вынужден поставить блок и случайно прикоснулся к нему. Этого я не должен был делать ни в коем случае. А администрация школы отреагировала должным образом. Слава Богу, другие ученики вполне интеллигентные и культурные», — рассказал мужчина precedent.tv.
В курсе про конфликт и департамент образования администрации города Новосибирска. По информации ведомства, с целью конструктивного урегулирования конфликтной ситуации методист образовательной организации предложил учителю провести беседу с обучающимся, на что учитель ответил отказом. В тот же день он уволился по собственному желанию.
В школе отрицают факт требования извинений перед подростком. Сами родители заняты поиском репетитора для детей.