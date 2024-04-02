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В Кыштовском районе Новосибирской области нарушили трудовые права 14 учителей

В Новосибирске учителям выплатили зарплату после обращения в прокуратуру

2 апреля 2024, 03:06
Фото: 1MI
В Кыштовском районе Новосибирской области нарушили трудовые права 14 учителей
Педагоги не получали доплаты с сентября 2023 года. Суммарный долг составил 106 тысяч рублей. За нарушение директору школы грозит штраф до 25 тысяч рублей.

В Кыштовском районе Новосибирской области 14 учителям местной школы полностью выплатили зарплату после обращения в прокуратуру, сообщает пресс-служба ведомства.

По какой-то причине директор школы не выплачивал 14 педагогам стимулирующие доплаты с сентября 2023 года. В итоге общая задолженность перед сотрудниками составила 106 тысяч рублей. Прокурорская проверка выявила нарушения.

В отношении директора школы возбудили административное производство о нарушении трудового законодательства (ч. 1 ст. 5.27) и о неполной выплате зарплаты (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

В настоящий момент все педагоги получили положенные им выплаты в полном размере.

Справка

По ч. 1 ст. 5.27 для должностных лиц предусмотрен штраф от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

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#Образование#Новосибирск#Школа#Долг#Зарплата#Учителя#Алёна Рогонова
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