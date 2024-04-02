В Новосибирске учителям выплатили зарплату после обращения в прокуратуру

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
В Кыштовском районе Новосибирской области 14 учителям местной школы полностью выплатили зарплату после обращения в прокуратуру, сообщает пресс-служба ведомства.
По какой-то причине директор школы не выплачивал 14 педагогам стимулирующие доплаты с сентября 2023 года. В итоге общая задолженность перед сотрудниками составила 106 тысяч рублей. Прокурорская проверка выявила нарушения.
В отношении директора школы возбудили административное производство о нарушении трудового законодательства (ч. 1 ст. 5.27) и о неполной выплате зарплаты (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).
В настоящий момент все педагоги получили положенные им выплаты в полном размере.
Справка
По ч. 1 ст. 5.27 для должностных лиц предусмотрен штраф от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.