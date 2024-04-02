«Внутри что-то екает»: блогер Дава на шоу окружил заботой Ольгу Бузову

Posted Сегодня, 02:53
Published Сегодня, 02:53
Modified Сегодня, 02:55
Updated Сегодня, 02:55
Во время объяснения правил участникам, к Ольге подлетела оса. Она пыталась справиться самостоятельно, но Дава пришел к ней на помощь. Он рассказал, что внутреннее чувство заботы заставило его помочь беззащитной женщине.
Филипп Киркоров выразил свое восхищение этим поступком, а другие участники сомневаются в его искренности. Подруга Ольги Мария Погребняк считает, что Дава может использовать ее для повышения своей популярности.
Сама Ольга задала провокационный вопрос, чтобы проверить его искренность: «Давид, а ты знаешь, что такое любовь? Ты любил когда-нибудь?». Дава ответил согласием и упомянул годы, когда они были в отношениях.
Напомним, ранее Atas.info вспомнил самые громкие события из жизни Давида Манукяна. Он был замешан в нескольких скандалах, например, громким появлением на публике вместе с Филиппом Киркоровым в свадебных нарядах или же своей обидчивостью на злые шутки комиков.