Во 2 квартале МСП привлечет более 120 млрд кредитов под «зонтичные» поручительства

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
По словам Александра Исаевича, компания приняла решение выдать банкам-партнерам на 2 квартал 2024 года 60 млрд рублей «зонтичных» поручительств, в том числе 10 млрд рублей на кредиты до 3 млн рублей. Исаевич отметил, что благодаря тому, что «зонтичные» поручительства покрывают до 50% суммы кредита, то указанные лимиты позволят банкам-партнерам выдать представителям МСП более 120 млрд рублей кредитных средств, пишет ТАСС.
Он добавил, что из них 20 млрд рублей будет направлено на кредиты на сумму до 3 млн рублей, которые очень востребованы у субъектов МСП.
На II квартал 2024 года лимиты «зонтичных» поручительств от Корпорации МСП получили следующие кредитные организации: Сбербанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, ВТБ, Совкомбанк, Тинькофф Банк, банк «Санкт-Петербург», ГПБ, «Левобережный», Банк ДОМ.РФ, МСП Банк, РНКБ, «Ак Барс», «Зенит», Росбанк, Генбанк, «Уралсиб», Абсолют Банк.
Напомним, «зонтичные» поручительства КМСП помогают представителям малого и среднего бизнеса получать кредиты в банках, когда у предпринимателей не хватает либо нет собственного залога.
Как указал Александр Исаевич, поскольку партнерами корпорации являются не только федеральные, но и региональные банки, получать кредиты под «зонтичные» поручительства предприниматели могут в любом уголке нашей страны бесшовно (в одном окне с кредитом) и абсолютно бесплатно.
Механизм «зонтичных» поручительств был запущен Корпорацией МСП во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина в сентябре 2021 года. Финансовая помощь предоставляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициировал глава государства, а курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.