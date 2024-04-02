Во 2 квартале МСП привлечет более 120 млрд кредитов под «зонтичные» поручительства

По словам Александра Исаевича, компания приняла решение выдать банкам-партнерам на 2 квартал 2024 года 60 млрд рублей «зонтичных» поручительств, в том числе 10 млрд рублей на кредиты до 3 млн рублей. Исаевич отметил, что благодаря тому, что «зонтичные» поручительства покрывают до 50% суммы кредита, то указанные лимиты позволят банкам-партнерам выдать представителям МСП более 120 млрд рублей кредитных средств, пишет ТАСС.