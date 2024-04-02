За «Разрезом Богатырь» развитие Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Сегодня в некоторых средствах массовой информации распространяются жалобы жителей близлежащих сёл на неудобства, которые им приходится терпеть в связи со строительством. Но это закон жизни — сначала всегда трудно. Важно видеть лес за деревьями — и понимать, как много пользы принесёт и Новосибирской области, и Искитимскому и Черепановскому районам полноценная работа такого гиганта, как «Разрез Богатырь».
Предприятие подчеркивает: уже сегодня все работы ведутся не только в полном соответствии с законодательством РФ, но и с максимально возможным соблюдением интересов жителей близлежащих населенных пунктов. В настоящее время идут работы по строительству железнодорожной ветки. Капиталоемкое строительство осуществляется как раз для того, чтобы жители близлежащих сел не испытывали неудобств от транспортировки грузов. Уголь будет перевозиться по железной дороге без использования автодорог — это самый экологичный способ транспортировки, исключающий распространение угольной пыли. Сегодня таким способом перевозки могут похвастаться немногие компании, реализовать его — дело затратное, но нужное для нормальной жизни людей. Временные неудобства скоро закончатся, а железная дорога, построенная в интересах населения, позволит избежать серьезных экологических проблем.
Разрез в принципе строится с учётом всех последних требований экологической безопасности — его по праву называют локомотивом экологически чистых производств угольной отрасли России. Помимо железнодорожной ветки, будет создана конвейерная линия для отгрузки угля, установлены ветрозащитные экраны, система пылеподавления. Добыча угля на этом разрезе может стать примером экологически нейтральных угольных проектов России.
Чтобы окружающая среда не загрязнялась угольной пылью, на разрезе будет создана система направленного распыленного водяного тумана в теплый период времени и снежной генерации — зимой. Водяные пушки будут работать постоянно — круглый год — на площади в 15 тысяч квадратных метров.
ООО «Разрез Богатырь» делает все возможное, чтобы минимизировать неудобства для местного населения. На предприятии работает круглосуточная горячая линия для приема обращений граждан.
Освоение месторождения «Богатырь» — это одна из составляющих Стратегии социально- экономического развития Сибирского Федерального округа.
Когда разрез «Богатырь» начнёт полноценную работу, он станет одним из крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области, что положительно скажется на развитии региона. В экономику Новосибирской области пойдут огромные инвестиции. Появятся новые рабочие места — пять тысяч мест! В регионе начнет работу предприятие, понимающее важность социальных и культурных инициатив и готовое их поддерживать.
Уже сегодня «Разрез Богатырь» многое делает для поддержки культурных и социальных проектов в районах своей деятельности. Еще не приступившее к добыче предприятие оказывает спонсорскую помощь детским, спортивным и культурным учреждениям.