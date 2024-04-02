За «Разрезом Богатырь» развитие Новосибирской области

Предприятие подчеркивает: уже сегодня все работы ведутся не только в полном соответствии с законодательством РФ, но и с максимально возможным соблюдением интересов жителей близлежащих населенных пунктов. В настоящее время идут работы по строительству железнодорожной ветки. Капиталоемкое строительство осуществляется как раз для того, чтобы жители близлежащих сел не испытывали неудобств от транспортировки грузов. Уголь будет перевозиться по железной дороге без использования автодорог — это самый экологичный способ транспортировки, исключающий распространение угольной пыли. Сегодня таким способом перевозки могут похвастаться немногие компании, реализовать его — дело затратное, но нужное для нормальной жизни людей. Временные неудобства скоро закончатся, а железная дорога, построенная в интересах населения, позволит избежать серьезных экологических проблем.