atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:16

Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

Букет невесты

ЗАГС показал фотографии мартовских свадеб — выбираем самую весеннюю пару

2 апреля 2024, 06:16
Фото: 1MI
Букет невесты

Новосибирский ЗАГС опубликовал фотографии мартовских свадеб

В марте в Новосибирске несколько пар, сами того не зная, поженились в Международный день счастья, который отмечают 20 марта.

Так, в отделе ЗАГС Тогучинского района поженились супруги Жибаловы. Помимо свидетельства о браке, молодоженам вручили свечу — символ домашнего очага.

В отделе ЗАГС Купинского района зарегистрировали брак Владимир Мукин и Алина Зеленова. Супруг находится на СВО, дату выбирали, чтобы она выпала на отпуск.

20 марта в отделе ЗАГС Искитимского района образовались семь новых семей.

50 тысяч рублей за совместную жизнь — новая выплата супругам-юбилярам
Узнать подробнее

Также новосибирцы выбирали для свадьбы дни масленичной недели, которая в этом году выпала на 11–17 марта. Молодоженов кормили блинами с медом.

Еще в марте в отделах ЗАГС чествовали супругов-юбиляров, проживших вместе 10, 20, 30, 50, 65 лет.

Предлагаем посмотреть подборку разных, красивых и счастливых пар.

Фото: vk.com / zagsnso

Новосибирское УЗАГС регулярно публикует фотографии новых семей. Посмотрите, как выглядели «зимние» молодожены.

Читайте также:
Разрыв с Бузовой, свадьба с Киркоровым: топ самых громких скандалов с блогером DAVAСтало известно, сколько новосибирцев сыграют свадьбу в День всех влюбленныхНовосибирец погиб в ДТП, поссорившись на свадьбе с женой
#Общество#Новосибирск#Свадьба#Загс#СВО#Масленица#Алёна Рогонова
Подпишитесь
Локоть может снова стать мэром Новосибирска — правда или фейк?
Вчера, 03:29
Два кандидата отказались от участия в выборах мэра Новосибирска. Кто они?
Сегодня, 07:36
«Буду делать выводы»: Олег Клемешов раскритиковал ненадлежащую уборку улиц
Сегодня, 06:40
Дрон приземлился на дамбу ГЭС в Новосибирске — его владельца ищет полиция
Сегодня, 04:07
Новосибирск попал в топ-10 благоприятных для жизни городов-миллионников
Сегодня, 01:54
ФСБ задержала директора регионального оператора по твердым отходам МУП «САХ»
Вчера, 04:58
"