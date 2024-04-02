ЗАГС показал фотографии мартовских свадеб — выбираем самую весеннюю пару

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Так, в отделе ЗАГС Тогучинского района поженились супруги Жибаловы. Помимо свидетельства о браке, молодоженам вручили свечу — символ домашнего очага.
В отделе ЗАГС Купинского района зарегистрировали брак Владимир Мукин и Алина Зеленова. Супруг находится на СВО, дату выбирали, чтобы она выпала на отпуск.
20 марта в отделе ЗАГС Искитимского района образовались семь новых семей.
Также новосибирцы выбирали для свадьбы дни масленичной недели, которая в этом году выпала на 11–17 марта. Молодоженов кормили блинами с медом.
Еще в марте в отделах ЗАГС чествовали супругов-юбиляров, проживших вместе 10, 20, 30, 50, 65 лет.
Предлагаем посмотреть подборку разных, красивых и счастливых пар.
Новосибирское УЗАГС регулярно публикует фотографии новых семей. Посмотрите, как выглядели «зимние» молодожены.