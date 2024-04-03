Деловой центр или ученая элита: самые престижные районы Новосибирска

Можно сказать, что в Центральном районе живет больше государственных служащих, чем в других районах. Здесь также проживают предприниматели — в Новосибирске их достаточно много. Стоит отметить, что Новосибирск — молодой город, и различные социальные группы еще не успели закрепиться за определенными районами. Поэтому в Центральном районе живут и офисные сотрудники, и рабочие, и пенсионеры. Маргинальных граждан здесь почти нет. В районе много гостиниц, поэтому на улицах часто можно встретить гостей из разных регионов России.