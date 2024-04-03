Деловой центр или ученая элита: самые престижные районы Новосибирска

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Центральный район является самым оживленным районом Новосибирска. Здесь располагаются правительственные и банковские здания, а также множество деловых центров и театров. Вечером рестораны заполняются посетителями, а также тысячи человек ежедневно ходят по торговым центрам. В этом округе также расположены четыре станции метро, что облегчает перемещение по городу, а с железнодорожного вокзала можно доехать до любого пригорода. Район находится на правом берегу Новосибирска и имеет небольшой парк, хотя зелени здесь не так много.
В Центральном районе есть множество различных учреждений. Этот район подходит для любителей активного отдыха. Здесь вы найдете театры, кинотеатры, торгово-развлекательные центры с большим выбором магазинов и ресторанов, а также множество аттракционов.
Хотя другие районы города не находятся на таком же расстоянии от Центрального, из него все же удобно добираться до других частей города благодаря хорошо развитому общественному транспорту. Близко расположены речной и железнодорожный вокзалы. В Центральном районе работает большинство силовиков Новосибирска, здесь находятся областная прокуратура и региональное управление МВД.
К сожалению, в центре Новосибирска не хватает бесплатных парковочных мест для автомобилей. Но уже несколько лет действуют платные парковки.
Можно сказать, что в Центральном районе живет больше государственных служащих, чем в других районах. Здесь также проживают предприниматели — в Новосибирске их достаточно много. Стоит отметить, что Новосибирск — молодой город, и различные социальные группы еще не успели закрепиться за определенными районами. Поэтому в Центральном районе живут и офисные сотрудники, и рабочие, и пенсионеры. Маргинальных граждан здесь почти нет. В районе много гостиниц, поэтому на улицах часто можно встретить гостей из разных регионов России.
Можно сказать, что Центральный район является одним из самых шумных в Новосибирске. Это связано, по крайней мере, с тем, что через него проходят главные транспортные магистрали города. Если вам важно оставаться в центре, но вы не любите шум от автомобилей, то можно выбрать место, которое находится подальше от Красного проспекта. Также стоит учесть, что на улице Ленина много баров, поэтому она может быть шумной.
Центральный район подходит для больших семей. Здесь развита социальная инфраструктура, а также есть много мест для досуга с детьми.
В Центральном районе есть разнообразие типов жилья. Здесь есть современные многоэтажные дома с необычным дизайном, а также скромные хрущевки. Однако в районе минимально представлен частный сектор. Самые доступные квартиры-студии варьируются от 1,95 млн рублей за 12 квадратных метров, а самые дорогие квартиры могут стоить до 132 млн рублей.
Можно сказать, что Центральный район является одним из самых шумных в Новосибирске. Это связано, по крайней мере, с тем, что через него проходят главные транспортные магистрали города. Если вам важно оставаться в центре, но вы не любите шум от автомобилей, то можно выбрать место, которое находится подальше от Красного проспекта. Также стоит учесть, что на улице Ленина много баров, поэтому она может быть шумной.
Центральный район подходит для больших семей. Здесь развита социальная инфраструктура, а также есть много мест для досуга с детьми.
В Центральном районе есть разнообразие типов жилья. Здесь есть современные многоэтажные дома с необычным дизайном, а также скромные хрущевки. Однако в районе минимально представлен частный сектор. Самые доступные квартиры-студии варьируются от 1,95 млн рублей за 12 квадратных метров, а самые дорогие квартиры могут стоить до 132 млн рублей.
Заельцовский район является примером зеленой территории. В отличие от других районов Новосибирска, здесь имеется Заельцовский бор — обширная зона с деревьями и парками. Это приятное место для прогулок и отдыха. Также удобно добираться до делового центра города из этого района, а некоторые люди даже могут пешком ходить на работу в Центральный район. Кроме того, район обслуживается двумя станциями метро — Гагаринская и Заельцовская.
В Заельцовском районе расположены несколько садоводств, которые занимают значительную часть его территории. Поэтому часть жителей — дачники. Также в районе находятся Обкомовские дачи, где проживают высокопоставленные государственные служащие. В общем, в районе проживает средний класс.
Район не является промышленным, здесь довольно мало больших дорог. Поэтому он достаточно тихий и спокойный.
Заельцовский район не страдает от нехватки детских садов, школ и поликлиник. Близость к центру Новосибирска позволяет легко посещать места культурного отдыха. Кроме того, в районе имеется множество прекрасных мест для прогулок, включая дендропарк и Новосибирский зоопарк.
В районе присутствует много современных высотных зданий и строящихся жилых комплексов. В районе также есть частные дома, которые со временем конкурируют с многоэтажками. Цены на квартиры в Заельцовском районе различаются. Самые доступные квартиры можно найти от 1,6 млн рублей, а средняя цена составляет от 6 до 9 млн рублей. Есть также и дорогие варианты, стоимостью до 99 млн рублей.
Академгородок, расположенный в Советском районе, был построен как элитный микрорайон для ученых еще в советское время. Здесь можно найти множество зданий необычной архитектуры и оригинальных домов. Этот район является лучшим для образования и отдыха детей благодаря присутствию Новосибирского госуниверситета, элитных школ и различных кружков. Жители Академгородка наслаждаются прогулками в ботаническом саду и историко-архитектурном музее под открытым небом. Также рядом с микрорайоном есть пляжи на берегу реки Бердь, где можно отдохнуть летом.
Советский район расположен неподалеку от Бердска — пригорода Новосибирска. Можно сказать, что Советский район отделен от остальной части Новосибирска и напоминает своим видом отдельный городок.
Один из основных преимуществ проживания в этом районе — его зеленость. Здесь больше зелени, чем застройки, поэтому для тех, кто ищет экологически чистое место для жилья, здесь нет лучшего варианта. Рядом с районом находится Ботанический сад СО РАН.
Советский район, или Академгородок, как его часто называют местные жители, привлекает интеллигентный контингент. Ведь здесь находятся отделение РАН и Новосибирский государственный университет. Так что среди жителей района много профессоров, докторов наук и академиков.
Подходит ли для проживания с детьми
Советский район отлично подходит для проживания с детьми. Здесь чистый воздух, есть кружки и секции для детей. Хотя количество культурных заведений не такое большое, как в центре города, но в Доме ученых есть концертная площадка.
Особенности жилья, цены
Жилой фонд Советского района является относительно молодым — ему всего около 60 лет. Здесь преобладает советская застройка, хотя есть и частные дома. Цены на квартиры в Советском районе варьируются от 4-5 млн рублей до 80 млн рублей. Наиболее доступное жилье можно найти от 1,9 млн рублей.